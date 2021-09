AMD rend ses anciennes cartes graphiques compatibles avec le Raytracing : ce sont les GPU supportés | La technologie

Bien qu’il semble être une technologie exclusive de Nvidia, le ray tracing est une technique assez ancienne qui a gagné en notoriété ces dernières années grâce au fait que, pour la première fois, il est possible d’utiliser des jeux vidéo en temps réel.

Lorsque la société verte a annoncé ses cartes graphiques RTX 2000, le message principal de celles-ci tournait autour du lancer de rayons. La série 2000 a été la première à introduire du matériel spécifique pour effectuer le lancer de rayons.

A partir de ce moment, le monde des cartes graphiques et celui des jeux vidéo tournent autour de cette question. Et la qualité et le réalisme que cette technique donne à l’éclairage sont impressionnants. Sûrement l’une des plus grandes percées de l’industrie en une décennie.

Le problème était que depuis que Nvidia s’était approprié le discours, beaucoup de gens croyaient que cette technique appartenait à la société américaine. Rien ne pouvait être plus loin de la vérité.

Comme on peut le voir avec le RX 6000 d’AMD ou avec la PlayStation 5 et la Xbox Series XLe raytracing est une technologie qui peut être exécutée sur les cartes des deux sociétés. Et désormais, même les GPU AMD plus anciens pourront profiter d’une telle technique.

Comme le rapportent les médias américains, les anciens GPU AMD prennent en charge le lancer de rayons via des pilotes (merci à Radeon Vulkan Drivers), et les architectures qui peuvent exécuter le lancer de rayons sont RDNA 1, Vega et Polaris.

C’est un grand pas puisque les anciennes cartes AMD (telles que RDNA 1, Vega et Polaris) ils n’ont pas de matériel de lancer de rayons intégré comme on le voit dans les nouveaux graphiques de l’entreprise (RDNA 2) ou sur Nvidia depuis la série 2000.

Pour cette raison, le lancer de rayons que les GPU plus anciens peuvent prendre en charge sera basé sur le calcul de la force brute et des instructions logicielles très précises.

Pour qu’AMD publie les pilotes nécessaires à la prise en charge du lancer de rayons d’abord, les graphiques les plus anciens de l’entreprise devaient passer la suite de tests de conformité, un ensemble de tests qui certifient si une carte peut ou non effectuer une telle action de manière satisfaisante.

Voici quelques conseils pour choisir la meilleure carte graphique, celle qui correspond le mieux à vos besoins en fonction de la résolution que vous souhaitez.

Bien sûr, les ingénieurs d’AMD disent que bien que les anciennes architectures permettent désormais d’exécuter le raytracing, les utilisateurs ne doivent pas s’attendre à des miracles de ces cartes graphiques. Si les générations actuelles souffrent déjà du ray tracing, imaginez les anciennes gloires.

Avec ces drivers AMD RADV, les utilisateurs de la compagnie rouge depuis 2016 (génération RX400) peuvent déjà tester sur leur ordinateur ce que signifie jouer avec cette nouvelle technique d’éclairage.