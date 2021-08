AMD Stock est un moyen «moins cher» de jouer le succès des semi-conducteurs

Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) l’action est en hausse de 18% jusqu’à présent en 2021. Si quoi que ce soit, l’action AMD est maintenant moins chère qu’elle ne l’était auparavant.

C’est parce qu’AMD continue de croître rapidement en termes de chiffre d’affaires et de chiffre d’affaires. Advanced Micro Devices a réalisé un bénéfice net de 710 millions de dollars au deuxième trimestre, soit 58 cents par action, pour un chiffre d’affaires de 3,85 milliards de dollars. De plus, le chiffre d’affaires a presque doublé par rapport à l’année précédente.

Pour les investisseurs, il s’agissait de vendre la nouvelle après avoir acheté la rumeur. Au cours des cinq dernières années, AMD a augmenté de plus de 1 300 %. En 2015, l’année après que Lisa Su est devenue PDG d’AMD, vous auriez pu obtenir cette action pour environ 2 $ par action. L’action a ouvert le 26 août à environ 108 $, avec une capitalisation boursière d’environ 131 milliards de dollars.

Les micro-appareils avancés ont un effet de levier

Depuis que Su est devenu PDG, AMD a un effet de levier sur le marché car il s’agit d’un concepteur de puces et non d’un fabricant. Le matériel est devenu un logiciel et le logiciel peut générer d’énormes marges.

AMD a également bénéficié de la faiblesse persistante des Intelligence (NASDAQ :INTC), son rival de longue date dans les puces PC. Par exemple, les processeurs Ryzen de la société fonctionnent désormais plus rapidement que les conceptions d’Intel. AMD propose également une gamme de cartes graphiques appelée Radeon. Cette ligne traîne Nvidia (NASDAQ :NVDA) en termes de performances, mais avec la pénurie continue de puces, AMD peut toujours obtenir son prix.

Maintenant, la crainte est que Nvidia devienne le grand frère d’AMD (une position qu’Intel occupait autrefois), d’autant plus qu’il s’apprête à concurrencer les processeurs généraux en achetant Arm Holdings à Softbank (OTCMKTS :SFTBY). Les investisseurs de NVDA ont fait deux fois mieux que ceux qui ont investi dans AMD au cours de l’année dernière. Nvidia affiche également un ratio cours/bénéfice (P/E) plus élevé qu’AMD.

Pourquoi AMD est-il bon marché ?

AMD et Intel ont été fondés à un an d’intervalle, en 1968 et 1969. Pendant plus de 40 ans, AMD a été le petit frère proverbial, condamné à devancer son plus grand rival. Maintenant, cela a changé. Les puces des ordinateurs portables AMD se vendent désormais mieux que celles d’Intel. La société étend également son avance avec des puces 3D.

Advanced Micro Devices devrait être le deuxième client de Taïwan Semi-conducteur (NYSE :TSM) l’année prochaine, à la traîne seulement Pomme (NASDAQ :AAPL). De plus, TSM prévoit de fabriquer des puces de nouvelle génération avec des lignes de circuit distantes de trois nanomètres (nm) l’année prochaine – une technologie dont AMD obtiendra beaucoup.

L’entreprise réalise également sa première grande acquisition depuis des années, acceptant d’acheter Xilinx (NASDAQ :XLNX) — un fabricant de dispositifs logiques programmables — pour 35 milliards de dollars. La PDG Lisa Su s’attend à ce que cet accord soit conclu d’ici la fin de 2021.

Malgré tous ces avantages, cependant, il existe plusieurs raisons pour lesquelles les actions AMD restent bon marché. Certains investisseurs de longue date prennent des bénéfices. De plus, la pénurie de puces devrait s’atténuer dans les années à venir. De plus, Intel fait grand bruit à propos d’un retour.

AMD a également utilisé la pénurie pour donner la priorité aux produits à marge plus élevée, comme les puces pour ordinateurs portables. Maintenant, la crainte est qu’il ne soit pas en mesure de reproduire les marges actuelles. Au cours du deuxième trimestre, environ 18% des revenus d’AMD ont touché le revenu net.

Et, bien qu’il soit moins cher que Nvidia, AMD n’est toujours pas si bon marché. Actuellement, il se vend 8,42 fois les revenus à terme selon Seeking Alpha. Son rapport P/E à terme de 43,49 est également près de quatre fois supérieur au multiple d’Intel.

Le résultat sur les actions AMD

Cela dit, l’analyste de la télévision Jim Cramer dit aux téléspectateurs d’ignorer les inquiétudes et d’acheter des actions AMD. Je suis d’accord.

Si vous avez peur du prix actuel d’AMD, vous pouvez obtenir moins cher en achetant Xilinx. Les obstacles réglementaires ici sont beaucoup plus faibles qu’avec l’achat d’Arm par Nvidia.

Avec des puces entrant dans les produits de tous les jours, il est difficile de se tromper dans l’espace des semi-conducteurs en ce moment. Même si Intel se ressaisit – et je pense que ce sera le cas – il reste beaucoup de demande à faire.

Advanced Micro Devices s’est assuré des fournitures pour une conception de pointe en 2022. Compte tenu de la valorisation de Nvidia, acheter AMD pour environ 10 fois les revenus est une bonne affaire. Donc, si vous commencez tout juste à acheter des actions de semi-conducteurs et que vous voulez des bénéfices plus rapides, c’est certainement un nom que vous pouvez acheter.

