AMD Stock: voici comment négocier des micro-appareils avancés au fur et à mesure

Les retombées du stock de croissance n’ont pas été favorables Micro-systèmes avancés (NASDAQ:AMD). Depuis son sommet d’un peu moins de 100 $ au cours de la deuxième semaine de l’année, l’action AMD a rendu 27% de ses gains fulgurants. En cours de route, il a brisé plusieurs niveaux de support ainsi que la moyenne mobile pivot de 200 jours.

Mais l’espoir n’est pas seulement à l’horizon; c’est déjà là. Les semi-conducteurs sont revenus en force ces derniers jours alors que les investisseurs commencent à se réchauffer vers les zones de croissance.

Et cela est de bon augure pour Advance Micro Devices. Après avoir fait la chronique du redressement en demi-finale, nous examinerons de plus près les tendances et les niveaux de prix à surveiller dans le graphique AMD. Jusqu’à présent, le titre a bloqué l’atterrissage à un étage majeur et nous donne une zone facile contre laquelle construire des transactions haussières.

Le Chip Dip

Je suggère d’utiliser le FNB à semi-conducteurs VanEck Vectors (NASDAQ:SMH) pour analyser l’espace des semi-conducteurs. Il compte le who’s who de l’espace parmi ses principaux titres et est le plus activement négocié des quelques fonds à base de semi-conducteurs disponibles.

Après avoir atteint le sommet à la mi-février, la tendance s’est inversée, et nous pataugeons depuis.

La semaine dernière, nous avons eu du mal à maintenir le support à l’extrémité inférieure de la fourchette. La moyenne mobile à 20 jours était également en baisse sur les prix, suggérant qu’une cassure du support pourrait être imminente.

Mais alors, tout a changé.

L’importance de la bougie engloutissante haussière à haut volume du 19 mai ne peut être surestimée. Nous avons tenu la zone de support de 224 $ à l’ouverture et avons augmenté tout au long de la journée. Depuis lors, les prix n’ont fait que pousser plus haut. Et maintenant, nous sommes au nord des moyennes mobiles sur 20 et 50 jours. Le risque d’une baisse des prix a été mis au repos pour le moment, et le passé de moindre résistance est passé de bas en haut.

Nous devrons dépasser le plafond de 259 $ avant de signaler que la fin de la pause est officiellement là, mais atteindre la moitié supérieure de la fourchette comme nous l’avons fait est un bon début. Surtout compte tenu de la méchante apparence de SMH la semaine dernière.

Advanced Micro Devices est compatible avec le secteur des puces au sens large, donc ce qui est bon pour SMH est bon pour AMD.

L’un des avantages d’être un observateur de graphiques est que vous pouvez facilement repérer les niveaux de prix qui comptent. Et, en ce qui concerne AMD, tout est d’environ 74 $. Nous en avons rebondi plusieurs fois au cours des six derniers mois. Cela en fait la zone logique pour construire des métiers. Les ours signaleront le motif de la tête et des épaules sur plusieurs mois comme source de préoccupation. C’est certainement une formation qui mérite d’être surveillée, mais la compléter et la confirmer exigerait qu’AMD tombe en dessous de 74 $. Et ce n’est pas encore arrivé.

Avec les actions de croissance (y compris les semi-conducteurs) en voie de guérison, je suis prêt à parier que 74 $ continuent de tenir ferme. Si ce n’est pas le cas, nous nous arrêterons simplement de l’idée commerciale d’aujourd’hui.

Le marché des options offre de nombreuses façons de capitaliser sur une vigueur continue. Étant donné qu’AMD n’a pas encore dépassé sa moyenne mobile de 50 jours, j’opte pour un jeu de flux de trésorerie à haute probabilité plutôt que directionnel. En particulier, les spreads haussiers semblent bons.

L’échange: Vendez le spread de vente haussier de 72,50 $ / 67,50 $ de juillet pour 90 cents.

Considérez cela comme un pari que le prix reste supérieur à 72,50 $. Si c’est le cas, vous capturerez le gain maximum de 90 $ par spread. La perte maximale est de 410 $, mais vous pouvez la réduire considérablement en quittant si AMD tombe à 72,50 $.

