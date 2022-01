AMD Stock vous donne une autre bouchée à la pomme

Les semi-conducteurs comme Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) les actions ont été brûlantes en 2021, et ils visent à terminer l’année comme ils l’ont commencé – dynamique.

Source : Casimiro PT / Shutterstock.com

Bien que les graphiques époustouflants ne manquent pas, les actions AMD offrent actuellement l’opportunité la plus propre et la plus convaincante.

Son cours de bourse a explosé à travers la résistance juste après Noël, et il est même revenu pour donner une seconde chance aux spectateurs. Comme c’est réfléchi. C’est une opportunité à ne pas laisser passer.

Voici un rappel ahurissant pour vous. Il y a six ans, Advanced Micro Devices languissait dans un sous-sol à 1,61 $. Depuis lors, il a été multiplié par 100 et vit sur la lune.

Ce sera pour toujours mon enfant d’affiche pour illustrer le concept d’une tendance en mouvement restant en mouvement.

Compte tenu des gains d’un autre monde, il n’est pas étonnant que les traders de momentum adorent l’action. Son volume d’échanges quotidien moyen oscille autour de 60 millions d’actions.

La liquidité et la volatilité supérieure à la moyenne en font également un favori parmi les day traders et les flingueurs d’options.

Achetez la baisse des actions AMD

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Cette année, la tendance quotidienne a connu plusieurs hausses, et le titre affiche désormais un gain de 62% pour 2021.

Bien sûr, ces remarques élogieuses ne signifient pas que vous devriez acheter aveuglément l’action. Attendre une entrée à faible risque augmente vos chances de succès tout en offrant un meilleur rapport récompense/risque. C’est ce qui rend le message d’aujourd’hui si opportun. Le stock d’AMD a juste une telle configuration en ce moment.

Après Noël, les prix ont explosé à travers la résistance à 147 $ pour finalement former un pivot plus élevé. Nous avons également effacé la moyenne mobile à 20 jours.

Ceux qui ont raté la rafale du 27 décembre seront heureux d’apprendre que les prix sont revenus pour vous. Nous testons à nouveau l’ancienne résistance, et elle a de bonnes chances de devenir un nouveau support.

Les chartistes appellent cela le principe de polarité. Nous avons maintenant battu en retraite pendant trois sessions consécutives, et les moyennes mobiles de 20 jours et 50 jours augmentent également pour fournir un support potentiel.

Si vous pensez que la nouvelle année apporte de nouveaux acheteurs, c’est une aussi bonne entrée que n’importe quelle autre.

Bien que nous puissions terminer l’analyse là, il convient de mentionner que Advanced Micro Devices bénéficie de la force relative du secteur technologique et de l’industrie des semi-conducteurs.

En d’autres termes, lorsque vous vous engagez dans une analyse descendante, en filtrant jusqu’à AMD après avoir consulté son secteur et son industrie, le cas devient encore plus convaincant.

La technologie gouverne le monde (presque)

Alignez chaque secteur avec ses performances 2021, et savez-vous ce que vous découvrirez ? Le secteur de la technologie a progressé de 36,4 %, arrivant en troisième position derrière l’énergie (53,8 %) et l’immobilier (45,2 %).

Je ne serais pas trop pressé de faire caca la technologie pour ne pas être le premier. La récupération du pétrole brut par les fusées a exigé que les stocks d’énergie atteignent le sommet, et l’immobilier ne rivalise pas exactement avec la technologie pour l’argent.

Le forage dans le secteur de la technologie révélera que les semi-conducteurs, tels que mesurés par le ETF de semi-conducteurs VanEck (NASDAQ :SMH), a ouvert la voie.

À 43%, le gain de SMH en 2021 a officiellement battu le secteur technologique au sens large. Si vous pensez que la force engendre la force, il s’agit sans aucun doute d’une statistique soutenant les idées haussières pour AMD et ses pairs.

Une zone de consolidation s’est formée au cours des six dernières semaines, permettant à SMH de digérer les gains de cette année et de construire une base pour sa prochaine progression. Cela crée une entrée à moindre risque pour de nouvelles positions que de courir après une flambée massive des prix.

Une poussée au-dessus de 318 $ devrait amener les acheteurs à se précipiter et rendre d’autant plus probable le retrait d’AMD.

Source : La plateforme thinkorswim® de TD Ameritrade

Les spreads d’appels semblent savoureux pour les actions AMD

Le marché des options offre de nombreuses façons de capitaliser sur le modèle AMD. Cependant, je suggère d’acheter des spreads d’achat pour tirer le meilleur parti de la prochaine reprise.

Lorsqu’elle est bien structurée, cette stratégie offre des retours sur investissement de 100 % à 200 %.

L’échange: Achetez le spread d’achat haussier de 150 $/165 $ de février pour 5 $.

Votre perte maximale est de 5 $ et sera perdue si les prix sont inférieurs à 150 $ à l’expiration. Le gain maximum est de 10 $ et sera capturé si les prix dépassent 165 $.

À la date de publication, Tyler Craig était LONG AMD. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Pour un essai gratuit de la meilleure communauté commerciale de la planète et de la maison actuelle de Tyler, cliquez ici !