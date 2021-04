AMD vs Intel: lequel est le meilleur?

Lorsqu’il s’agit d’acheter le meilleur processeur pour la construction de votre PC, vous devez choisir l’un des deux – AMD ou Intel. Intel était toujours la voie à suivre pour la plupart des cas d’utilisation et des budgets jusqu’à il y a quelques années. Ces dernières années, AMD nous a surpris en prenant rapidement de l’ampleur avec ses processeurs Ryzen et en devenant la marque de processeurs recommandée pour presque tous les cas d’utilisation. Quoi qu’il en soit, AMD contre Intel n’est toujours pas une bataille qui a un vainqueur clair.

Intel est loin d’être totalement hors du jeu. Tout en étant à la traîne, Intel propose toujours des offres de processeurs solides qui pourraient permettre un achat décent. Avec la pénurie de silicium sur le marché, les processeurs sont rares, ce qui signifie que la course AMD contre Intel est parfois assez proche. Examinons de plus près en quoi AMD et Intel sont différents et lequel est le meilleur choix pour les acheteurs de CPU.

AMD vs Intel – Où ils en sont

AMD et Intel ont une longue histoire étroitement liée sur le marché des semi-conducteurs. Intel est un Goliath dans l’espace, menant la charge avec ses processeurs depuis l’ère IBM. AMD est entré en scène assez tôt en tant que fabricant sous licence pour Intel et d’autres. Il a ensuite commencé à fabriquer ses propres puces, offrant des alternatives moins chères à Intel. Le premier grand moment d’AMD est survenu avec l’introduction de la première puce x86_64 en 2003, battant Intel. Ce mouvement 64 bits a poussé AMD en avant. Il est devenu une alternative Intel avec un meilleur rapport qualité-prix dans les années 2000.

AMD et Intel ont un accord de licence croisée en vertu duquel Intel laisse AMD fabriquer des processeurs x86, et AMD permet à Intel d’utiliser son jeu d’instructions x86_64. AMD a toujours été l’opprimé dans cette course. Il a pris du retard sur Intel en ne mettant pas en œuvre un équivalent approprié à l’hyperthreading, entre autres améliorations architecturales. C’est pourquoi les offres bas de gamme d’Intel pourraient souvent battre les processeurs AMD avec un nombre de cœurs beaucoup plus élevé. Tout cela jusqu’à ce qu’AMD présente son architecture Zen en 2017, avec les processeurs Ryzen de première génération.

Alors qu’AMD a apporté une tonne d’améliorations architecturales à chaque nouvelle génération de Ryzen, Intel a eu des problèmes pour réduire son processus de fabrication. Après plusieurs générations sur des processus 10 nm et 14 nm, Intel est à court d’astuces pour apporter des gains de performances appréciables à chaque nouvelle génération. AMD utilise actuellement un processus 7 nm. En effet, Intel possède ses propres fonderies de fabrication, tandis qu’AMD utilise des fonderies tierces, comme celles appartenant à TSMC.

D’autre part, Intel a des années d’expérience et offre ainsi de grandes performances malgré un processus de fabrication beaucoup plus large. Il propose également une gamme plus large d’offres de processeurs à presque tous les prix et une meilleure disponibilité dans toutes les offres en période de pénurie de silicium.

Que propose AMD?

AMD a une gamme de processeurs plutôt maigre. Avec la nouvelle architecture Zen, ses offres sont devenues beaucoup plus rationalisées. Il existe des options disponibles dans une gamme de prix pour les consommateurs, mais pas autant que ce qu’offre Intel.

Processeurs phares / haut de gamme

Si vous recherchez le haut de gamme des processeurs AMD, il existe quelques options en fonction de votre objectif. Si vous recherchez le meilleur processeur pour les jeux, il ne va pas beaucoup mieux que le Ryzen 9 5950X. Alternativement, nous avons le Ryzen 9 5900X et le Ryzen 7 5800X si vous ne voulez pas tout faire. Si vous voulez des processeurs hautes performances avec des GPU intégrés, AMD vient de lancer les Ryzen 7 5700G et Ryzen 7 5700GE. Les produits phares Ryzen de l’ancienne génération de la série 3000 et de la série 4000G uniquement OEM sont également d’excellentes puces à posséder.

D’un autre côté, si vous recherchez absolument les meilleures performances que vous puissiez obtenir d’un processeur AMD, vous devriez jeter un coup d’œil à la série de processeurs AMD Ryzen Threadripper. Le produit phare actuel de la gamme est le Ryzen Threadripper 3990X – une bête absolue avec 64 cœurs et 128 threads. La série Threadripper doit cependant faire l’objet d’une mise à jour et nous nous attendons à ce que la quatrième génération, encore plus robuste, abandonne cette année.

Entrées CPU de milieu de gamme et budgétaires

Bien qu’il puisse offrir de sérieuses performances dans le haut de gamme, AMD brille vraiment avec son excellent rapport qualité-prix dans le milieu de gamme. Dans la gamme Ryzen, vous avez plusieurs options comme le Ryzen 5 5600X de dernière génération et des puces plus anciennes allant du Ryzen 7 3800X pour l’extrémité supérieure au Ryzen 3 3100 pour les constructions budgétaires.

Il existe également suffisamment d’options avec des GPU intégrés dans les segments milieu de gamme et budget. Le Ryzen 5 5600G et le Ryzen 3 5300G de la gamme d’APU de la série 5000 récemment lancée sont d’excellentes options pour le prix, tout comme les APU de la série 4000 uniquement OEM. AMD remplit le bas de gamme avec ses puces Athlon Gold et Silver.

Cartes graphiques

C’est un domaine dans lequel AMD a un avantage considérable sur Intel, même s’il n’est pas en tête du segment. Depuis qu’il a acquis ATI, AMD a eu une présence solide dans l’espace des cartes graphiques. Bien qu’elle soit perdante face à NVIDIA, la dernière série de GPU Radeon RX6000 témoigne des prouesses d’amélioration architecturale d’AMD. Ces GPU sont très proches des offres NVIDIA de prix similaires en termes de performances. Bien que le lancer de rayons reste une faiblesse, les GPU AMD offrent un excellent rapport qualité-prix.

Solutions serveur EPYC et autres produits

AMD ne va pas trop loin au-delà de sa gamme grand public, mais ils ont suffisamment de solutions d’entreprise pour faire une brèche dans l’espace. Les plus notables sont la gamme de processeurs de serveur AMD EPYC et les accélérateurs de la série AMD Instinct MI. En outre, AMD commercialise également certaines de ses solutions d’entreprise de niveau grand public sous le nom Pro, la plupart d’entre elles étant des équivalents de processeurs grand public qui entrent dans les systèmes OEM. Nous nous attendons à une plus grande diversification maintenant qu’AMD a acquis Xilinx – un grand nom dans le domaine des FPGA et des réseaux. La course AMD vs Intel est sur le point de se rapprocher encore plus!

Que propose Intel?

Intel est un vétéran du processeur et, en tant que tel, il propose une gamme d’offres beaucoup plus diversifiée. Il existe une puce Intel à presque toutes les gammes de prix et souvent plus qu’une seule. Bien qu’il n’ait pas toujours été et continue d’être le meilleur choix en termes de rapport qualité-prix, il propose des processeurs intéressants.

Processeurs phares / haut de gamme

En ce qui concerne le haut de gamme des processeurs Intel, nous avons trois séries en fonction exactement du haut de gamme que vous souhaitez atteindre. Tout en haut se trouvent les processeurs Intel Core X-series, qui sont les versions entièrement déverrouillées des puces phares Core i9 d’Intel. Actuellement, en haut de la gamme se trouve le Intel Core i9-10900X.

La série X n’a ​​pas encore reçu le traitement de 11e génération. Cependant, les gammes Core i9 et i7 disposent de nouveaux processeurs de 11e génération. Le produit phare actuel de l’i9 est le Core i9-11900K, qui utilise un processus de 14 nm. Dans la gamme i7, vous avez le Core i7-11700K fraîchement sorti de la presse. Les gammes de 11e génération i9 et i7 ont chacune plusieurs variantes parmi lesquelles choisir, il y a donc beaucoup d’options.

Entrées CPU de milieu de gamme et budgétaires

Les options de milieu de gamme et de budget d’Intel proposent également une gamme plus large d’offres, à commencer par les Core i5 et i3. Avec le traitement de 11e génération, il y a plusieurs nouveaux ajouts au milieu de gamme déjà puissant d’Intel. Le i5-11600K et le i3-1115G4 sont en tête de la gamme. De nombreuses références de processeurs de ces gammes, combinées à une meilleure disponibilité que les offres AMD, entraînent de sérieuses considérations pour les plates-formes équilibrées.

À l’extrémité inférieure, nous avons la série Pentium. Pentium Gold et Silver, qui ont tous deux obtenu les mises à jour de la 11e génération. Les puces de la série Celeron G s’ajoutent à celles-ci, ce qui permet des budgets très serrés. Les multiples SKU à petit budget d’Intel signifient qu’il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir, contrairement à la poignée d’AMD.

Cartes graphiques

Maintenant, c’est un chapitre intéressant pour Intel. Après des années à créer des solutions graphiques intégrées notoirement mauvaises, Intel est maintenant entré dans l’arène des GPU. Les graphiques Iris Xe d’Intel sont une entrée plutôt décevante dans l’espace GPU, avec très peu de choses pour en faire un concurrent sérieux. Cela ne concerne que les systèmes OEM pour le moment. Si Intel parvient à résoudre les problèmes persistants liés à la fabrication de ses processeurs, il est possible que les GPU Intel gagnent un certain attrait en tant qu’extension.

Processeurs de serveur Xeon, processeurs intégrés, stockage, mise en réseau, etc.

Si nous ne l’avons pas suffisamment noté, Intel est une entreprise beaucoup, beaucoup plus grande qu’AMD. Ses offres vont bien au-delà du marché général des processeurs grand public. Pour commencer, les processeurs serveur historiquement préférés de l’industrie sont commercialisés sous la marque Xeon. Intel dispose également d’Atom, une gamme autrefois conçue pour les systèmes à faible consommation d’énergie, qui sert désormais sur l’extrémité inférieure de ses solutions de serveur et de mise en réseau. Ensuite, il y a la gamme Movidius axée sur l’IA, les solutions embarquées et les NUC, à ne pas oublier – ses solutions de stockage et de mise en réseau.

AMD vs Intel – Comment cela se passera-t-il à partir d’ici et lequel vous devriez acheter

AMD contre Intel est un combat qui est loin d’être terminé. Comme nous l’avons vu dans le passé, AMD a un modèle de volte-face, où après un passage de succès dans l’industrie, il perd son chemin pendant quelques années. D’un autre côté, Intel a quasiment toujours tenu le fort et n’a montré que récemment des faiblesses qui se sont alignées sur la montée actuelle d’AMD sur le marché.

Intel a des problèmes avec ses processus de fabrication depuis quelques années maintenant, et ces problèmes semblent loin d’être terminés. Actuellement, les chipsets de 11e génération ont vu un backport du processus 10 nm qu’Intel avait finalement réussi à atteindre. Cela limite Intel à quelque part entre 10 nm et 14 nm, tandis qu’AMD continuera à utiliser le processus le plus efficace qu’il puisse trouver.

L’acquisition de Xilinx par AMD lui donnera également la possibilité d’aller au-delà de son offre régulière de processeurs grand public. Bien qu’il faille longtemps pour qu’il atteigne la taille d’Intel, cela ne semble pas être l’impossibilité colossale à laquelle il ressemblait il y a quelques années.

En ce qui concerne vos décisions d’achat actuelles, si vous pouvez mettre la main dessus, optez pour une puce AMD. AMD offre un rapport qualité-prix supérieur dans toutes ses offres. Les dernières mises à niveau d’Intel de 11e génération semblent au mieux être une tentative tiède. Intel est désormais un choix pour ceux qui ont un budget spécifique qu’AMD ne peut pas remplir correctement ou ceux qui ont besoin de choisir un processeur sans chercher des actions.

