Amed Rosario a réussi 5 pour 5 pour égaler la marque de Víctor Martínez et José Ramírez

in

Arrêt-court Amed Rosario des Indians de Cleveland poursuit sa brillante action de batte depuis le match des étoiles dans le MLB.

Grâce au match des Royals de Kansas City contre les Indians de Cleveland, Amed Rosario il était 5-en-5, mais sans oublier qu’il est devenu le cinquième joueur de l’histoire de la franchise avec cinq coups sûrs dans un match. Les autres sont les Vénézuéliens Asdrubal Cabrera, Víctor Martínez et L. Chinella, l’autre est le leader de la base supplémentaire depuis 2017 dans le MLB, il s’appelle José Ramírez.

Rosario a dû démontrer ce qu’elle démontre quand auparavant dans le MLB; La sortie de l’équipe qui lui a donné l’opportunité de monter dans les majors ne plaît pas à Amed, il s’est retrouvé dans la surface des frappeurs.

Amed Rosario est le 5e joueur de l’histoire des @Indians à atteindre 5 pour 5 ou mieux avec 2 HR dans un match (J. Ramirez, L. Chisenhall, A. Cabrera, V. Martinez). pic.twitter.com/EF0QlTNzUN – Statistiques MLB (@MLBStats) 1er septembre 2021

Les Indians de Cleveland ont été ravis de ce qu’ils voient de lui à l’arrêt-court, n’ont pas décidé de le renvoyer sur le terrain et veulent continuer à le voir y faire. Auparavant, il était le meilleur espoir des Mets de New York et cela est dû à quelque chose, tôt ou tard, le talent doit se réveiller comme il le fait maintenant.