Ameera Shah, Byju Raveendran, Darshan Patel, Mira Kulkarni, entre autres, remportent les EY Entrepreneur Awards

EY, l’organisation de services professionnels, a annoncé 14 entrepreneurs comme finalistes pour le 22e prix de l’entrepreneur de l’année en Inde (EOY) 2020. Les finalistes ont été sélectionnés parmi plus de 190 nominations par le jury de neuf membres dirigé par Uday Kotak, directeur général et chef de la direction de Kotak Mahindra Bank.

Les 14 finalistes des prix EY de l’Entrepreneur de l’année 2020 en Inde sont: Ameera Shah, directrice générale, Metropolis Healthcare; Byju Raveendran, fondateur et chef de la direction, Think & Learn (BYJU’S); Darshan Patel, président et directeur général, Vini Cosmetics; Deepak Mehta, président et directeur général, Deepak Nitrite (DNL); Dinesh Agarwal, président-directeur général et directeur général, Indiamart; Harsh C. Mariwala, président, Marico; Peyush Bansal, fondateur et chef de la direction, Lenskart Solutions; Samrath Bedi et Mira Kulkarni, directeur exécutif / fondateur et directeur général, Mountain Valley Springs India (Forest Essentials); Srinivas Sadu, directeur général et chef de la direction, Gland Pharma; Sunil Vachani, président exécutif, Dixon Technologies (Inde); Suresh Narayanan, président et directeur général, Nestlé Inde; Sushil Kumar Agarwal, directeur général et chef de la direction, Aavas Financiers (AFL); Vikram Chopra, cofondateur et chef de la direction, Cars24 Services; Virendra Kumar Gupta et Umang Bedi, fondateur et chef de la direction / président, VerSe Innovation Pvt Ltd (Dailyhunt).

Ces 14 finalistes ont des revenus combinés de Rs 52 000 crores et fournissent un emploi à plus de 1 10 000 personnes, indique le communiqué de presse. Il a ajouté que ces gagnants ont fait état de performances financières nettement meilleures à une époque où les taux de croissance économique mondiale et nationale étaient tièdes.

Outre ces 14 prix, le Dr Prathap Chandra Reddy, fondateur et président exécutif d’Apollo Hospitals Enterprise sera honoré du prix pour l’ensemble de ses réalisations.

Uday Kotak, président du jury et directeur général et chef de la direction de Kotak Mahindra Bank, a déclaré: «L’entrepreneuriat indien est devenu majeur. Nous voyons des entrepreneurs en herbe, des startups aux entreprises établies … Je tiens à féliciter les 14 finalistes pour leurs modèles commerciaux différenciés, leur vision audacieuse, leur résilience, leur réflexion innovante, leur détermination à réussir et leur capacité à créer des entreprises durables contre toute attente.