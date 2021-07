Amelia Hamlin franchit une étape majeure dans la relation avec Scott Disick avec le dernier message

Amelia Gray Hamlin, la fille des acteurs Lisa Rinna et Harry Hamlin, a fait un grand pas en public avec son petit ami, la star de L’incroyable famille Kardashian Scott Disick. Hamlin, 20 ans, a partagé une photo des deux câlins sur un bateau sur son histoire Instagram dimanche, déclarant “Je t’aime” dans une petite légende. Disick, 38 ans, a partagé la même photo, ainsi qu’une autre photo révélant que Penelope, sa fille de 9 ans avec Kourtney Kardashian, était également du voyage.

La photo montrait Disick et Hamlin sous une couverture Hermès. Ils portaient également des survêtements blanc cassé assortis sur le hors-bord nommé “Lord”, le surnom de Disick. “Hermès seulement pour nager”, a écrit Disick dans la légende. Disick a partagé d’autres photos dans son histoire Instagram, y compris une photo de Penelope et de l’un de ses amis regardant par-dessus les rambardes du bateau. Disick a également revêtu un nouveau look de tête rasée.

Disick a également deux fils, Mason, 11 ans, et Reign, 6 ans, avec son ex-petite amie Kardashian. Hamlin et Disick ont ​​été liés pour la première fois en octobre 2020 et sont devenus officiels sur Instagram avec leur relation pendant le week-end de la Saint-Valentin en février. Hamlin semble également s’être rapproché des enfants de Disick. Plus tôt ce mois-ci, Disick a partagé une photo de lui avec Hamlin et Reign. “Super nuit juste un peu malodorante pour Reign out sur les vieux quais”, a-t-il légendé la photo.

La relation du couple a reçu beaucoup d’attention en partie à cause de leur différence d’âge. Cependant, Hamlin ne « ressentirait » pas l’écart d’âge de 18 ans. “Elle a grandi dans l’industrie et sait comment tout cela fonctionne”, a déclaré une source à PEOPLE en mars. “C’est un type de maturité différent, et ils ne ressentent vraiment pas la différence d’âge. La source a déclaré que leur relation “devenait sérieuse”, ajoutant qu’ils étaient “inséparables et avaient fait des allers-retours entre Miami et LA”

Lors d’un épisode de The Real Housewives of Beverly Hills, Rinna a parlé de la relation de sa fille avec Disick. “D’un autre côté, nous pouvons parler de ma fille, qui est liée à un gars du nom de Scott Disick. Et je me suis dit : ‘D’accord, allez, n’est-ce pas ? Au début, Hamlin a dit à Rinna qu’elle était “juste amie” avec Disick autour d’Halloween, mais elle a envoyé à Rina une photo des deux sur la plage. Rinna a confirmé que Disick et Hamlin sortaient ensemble et qu’Harry avait convenu qu’ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour arrêter la relation.

“Amelia a eu des difficultés dans la presse, mais c’est maintenant un nouveau titre”, a déclaré Rinna. “Plus personne ne parle du trouble de l’alimentation et vous savez quoi, Dieu merci. En tant que mère, je me dis ‘Bien’. Cela lui donne une autre étiquette à gérer.”

En mai, Rinna a dit à Andy Cohen que Disick était un gars “très gentil” quand ils se sont rencontrés. “[He’s] très semblable à ce que vous pensiez lorsque vous l’avez rencontré. Il est plus beau en personne”, a déclaré Rinna sur Watch What Happens Live. “Il était très gentil, nous avons passé un très bon moment. … C’est ce que c’est, les gars. C’est comme ça.”