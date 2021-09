Amelia Hamlin ne laisse rien à l’imagination dans un look transparent

Amelia Hamlin apporte “LA Glam” au spectacle de Victor Glemaud à NYFW

Amélie Hamlin n’a pas peur de montrer Scott disque ce qu’il manque.

Le mannequin de 20 ans, qui s’est séparé de Scott il y a environ deux semaines, a montré son corps dans un look risqué lors d’une sortie à Londres le dimanche 7 septembre. 19.

Amelia a assisté à une soirée de la Fashion Week de Londres pour Perfect Magazine et NoMad London dans un ensemble en maille transparente, composé d’un haut dos nu et d’une jupe fendue qui ne cachait pas grand-chose.

“Libérez le mamelon, je suppose”, a-t-elle taquiné sur son histoire Instagram, à côté d’une photo de sa tenue sexy.

Évidemment, soeur Dalila Hamlin veut faire une descente dans son placard et y faire un tour, en commentant: “Je vais emprunter ce prochain svp.”

Les autres invités de la fête comprenaient des membres de la famille royale (Princesse Dianales enfants de : Dames Élisa, Amélie et minou spencer), d’autres célébrités (Léna Dunham et Courtney Love) et d’autres enfants célèbres (Loi de l’iris et Lottie mousse).

Les mois de la mode semblent être une distraction bienvenue pour Amelia Hamlin, qui a dit à E! News à New York, “Je suis tellement excité d’être ici. C’est incroyable. Je suis tellement excité d’être de retour et juste en action et entouré de gens.”