Amelia Hamlin partage un message cryptique après la rupture de Scott Disick

Amélie Hamlin continue sa vie, sans Scott.

Le mannequin de 20 ans a publié une citation énigmatique sur la progression de son histoire Instagram le mercredi 7 septembre. 22, deux semaines après elle et Scott disque, 38 ans, a rompu après une relation de 11 mois.

“Plus vous divertissez longtemps ce qui ne vous convient pas, plus vous retardez ce qui est”, lit-on dans la citation. “Lis ça encore.”

Depuis la rupture, la fille de la star de Real Housewives of Beverly Hills Lisa rinna et Harry Hamlin s’est occupée en se concentrant sur sa carrière de mannequin. Quelques jours après la séparation d’Amelia et Scott, elle a défilé sur les podiums de deux défilés pour la Fashion Week de New York 2021 et a dit à E! News, “Je suis tellement excité d’être de retour et juste en action et entouré de gens.”

Amelia a également pris plus de risques de style depuis sa rupture avec Scott. Le mardi sept. Le 21 janvier, elle a fait ses débuts à la Fashion Week de Londres en défilant sur le podium du défilé printemps/été 2022 de Richard Quinn avec des sourcils blonds décolorés, un look que ses collègues mannequins ont également présenté.