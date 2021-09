Amelia Hamlin semble envoyer une déclaration à Scott Disick au sujet de leur relation au milieu du drame de Kourtney Kardashian

Amelia Hamlin semble envoyer un message assez fort à son petit ami Scott Disick après avoir été surpris en train de faire de l’ombre à son ex, Kourtney Kardashian, la semaine dernière. La fille mannequin de 20 ans de Lisa Rinna et Harry Hamlin a publié dimanche sur son histoire Instagram une photo de quelqu’un portant une chemise avec un rappel opportun pour l’alun de 38 ans de L’Incroyable Famille Kardashian. Il se lit en lettres roses : “Tu n’as pas de petite amie ?”

La réponse apparemment louche de Hamlin à son beau est survenue après que l’autre ex de Kardashian, le mannequin de 28 ans, Younes Bendjima, a libéré les DM qu’il aurait reçus de Disick en train de saccager le fondateur de Poosh. En lui envoyant une photo de Kardashian et de son petit ami, Travis Barker, emballant sur le PDA lors d’un récent voyage en Italie, Disick aurait écrit: “Yo, est-ce que cette nana va bien ! milieu de l’Italie.”

(Photo : Amelia Gray Hamlin)

Bendjima a répondu: “Peu importe pour moi tant qu’elle est heureuse. PS: je ne suis pas ton frère”, et a sous-titré son message: “Gardez la même énergie que vous aviez à mon sujet en public, en privé.” Plus tard, il a envoyé un autre message sur son histoire Instagram : “Je ne pouvais pas manquer celui-ci. Il a joué pendant trop longtemps, a essayé de rester silencieux et d’être le gars sympa. Retour au travail maintenant à 10 km”, a-t-il ajouté.

Barker a également semblé répondre au message de Disick, publiant simplement une photo de Ray Liotta en train de rire dans le film Goodfellas sur son histoire Instagram peu de temps après la publication des messages. L’histoire Instagram de Hamlin à l’époque, quant à elle, présentait une photo d’un homme tenant une pancarte disant: “Soyons plus gentils les uns avec les autres. Nous faisons tous de notre mieux.”

La star de Flip It Like Disick, qui partage son fils Mason, 11 ans, sa fille Penelope, 9 ans, et son fils Reign, 6 ans, avec Kardashian, n’a pas encore répondu publiquement au drame, mais en juin a semblé soutenir publiquement la relation de Kardashian et Barker. “Je pense que si vous aimez vraiment quelqu’un, n’est-ce pas, vous voulez qu’il soit heureux quoi qu’il arrive. Alors je lui donne la bénédiction d’être heureuse”, a-t-il déclaré lors de la réunion de KUWTK, plaisantant également en disant qu’il voulait “tuer le dernier gars “, faisant apparemment référence à Bendjima.