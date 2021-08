Amelia, la fille de Lisa Rinna et Harry Hamlin, partage une photo NSFW de ses parents

Amelia Hamlin parle aux parents Lisa Rinna et Harry Hamlin après avoir surpris le couple en train de se baigner dans le bain à remous. La fille de 20 ans de la star de Real Housewives of Beverly Hills, 58 ans, et de l’acteur de Mad Men, 69 ans, a partagé un cliché de ses parents pris en flagrant délit dans son histoire Instagram samedi, écrivant en plaisantant sur la photo : “Je viens de attrapé mes parents maigres en train de plonger dans le bain à remous et je suis idiot si je suis traumatisé ou comme si c’était [sic] mignonne.”

Sur la photo, Rinna et Hamlin se penchent par-dessus le bord du bain à remous pour regarder la caméra. Vous ne pouvez pas voir leur manque de vêtements sur la photo, mais le couple s’est assuré de montrer leurs accessoires élégants, notamment un chapeau à large bord sur Rinna et des bijoux sur Hamlin. Le coup est venu peu de temps après que Rinna ait critiqué la relation de sa fille avec Scott Disick, 38 ans, dans l’épisode de RHOBH de la semaine dernière, en demandant: “Pourquoi ça ne peut pas être Harry Styles? Pourquoi le f— est-ce Scott Disick?”

(Photo : Amélie Hamlin)

Amelia a répondu aux critiques de sa mère jeudi dans la section commentaires de la séance photo de Paper Magazine d’elle, ironiquement habillée comme sa mère. Après que la légende ait mentionné les commentaires que Rinna avait faits à propos de sa fille et de l’alun de L’incroyable famille Kardashian, le point de vente a ajouté: Nous vous soutenons @ameliagray, à juste titre dans Lisa Rinna drag here. , j’adore le soutien.”

Rinna s’est longtemps prononcée contre la relation d’Amelia avec la star de télé-réalité plus âgée, affirmant lors d’un épisode de RHOBH en juin qu’elle était “très nerveuse” à ce sujet. “Nous pensons que c’est une phase, non? C’est une phase, je ne veux pas attirer l’attention sur elle”, a-t-elle déclaré. “Devrais-je envoyer un SMS à Kris [Jenner] et me dire : ‘Bienvenue…’ Je n’ai rien fait en d’autres termes parce que je ne veux pas non plus attirer l’attention là-dessus.”

Amelia a commencé à sortir avec l’ex de Kourtney Kardashian en novembre 2020 et a depuis voyagé avec ses trois enfants en vacances en famille. Rinna semble avoir grandi dans son approbation pour la relation de sa fille au cours des mois qu’ils ont passés ensemble, cependant, disant plus tôt cet été sur Watch What Happens Live, “Écoutez, je vais dire ceci. Amelia est très heureuse en ce moment. Et je Je suis très heureux qu’elle soit heureuse.”