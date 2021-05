Amelia Morley, James Charles Top Tribe Dynamics Data – WWD

Malgré la faiblesse des ventes de cosmétiques de couleur, les marques de maquillage dominent toujours le marketing d’influence.

De nouvelles données de Tribe Dynamics, qui retrace les plus grandes marques qui gagnent une valeur médiatique gagnée, montrent que le top 10 jusqu’à présent cette année est tous axé sur le maquillage. Malgré la prolifération de TikTok, Instagram et YouTube sont restés les chaînes les plus rentables.

«Le contenu vidéo, en général, est extrêmement important. C’est un domaine dans lequel les influenceurs investissent, les marques investissent et les consommateurs réagissent », a déclaré Brit McCorquodale, vice-président senior des revenus de Tribe Dynamics. Les histoires d’Instagram sont également devenues une priorité plus élevée pour les spécialistes du marketing social. «Les histoires d’Instagram ont dépassé le volume total du contenu de la grille, de façon exponentielle – probablement dix fois plus», a-t-elle déclaré.

Ici, la liste des 10 meilleures marques classées par EMV, et les meilleurs influenceurs.

1. ColourPop, 214 019 167 $, Amelia Morley.

2. Anastasia Beverly Hills, 184 636 016 dollars, Thivi Baskar.

3. Morphe, 184 616 353 $, James Charles.

4. Prestation, 147 385 385 dollars, Angelica Torres.

5. Huda Beauty, 132 933 974 dollars, Petra Miettinen.

6. Fenty Beauty, 128 713 291 $, Nae Harrison.

7. Maquillage professionnel NYX, 127 016 282 $, Mei Pang.

8. MAC Cosmetics, 112 390 556 dollars, Bailey Sarian.

9. Laura Mercier, 101 869 840 $, Vanessa Funes.

10. NARS, 97 195 666 dollars, Lena Bagrowska.

Source: Dynamique des tribus

Période: janvier 2021 à avril 2021

