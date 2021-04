Amélioration de la flottabilité au quatrième trimestre: le centre libère un crore supplémentaire de Rs 45000 aux États à partir du pool divisible

Au cours de l’exercice 20, les transferts fiscaux aux États ont diminué de 15% sur un an.

Grâce au dynamisme accru des recettes fiscales au quatrième trimestre, le Centre a libéré un crore « supplémentaire » de Rs 45 000 au titre de la dévolution fiscale aux gouvernements des États au cours de l’exercice 21, a annoncé jeudi le ministère des Finances. La dévolution était de 8,2% plus élevée que l’estimation révisée (ER).

«Selon RE 2020-21, Rs 5,49,959 crore, soit 41% du pool de taxes et de droits partageables a été estimé à être libéré aux États. Cependant, le ministère des Finances a transféré un montant de Rs 5,94,996 crore, sur la base des estimations initiales du pool partageable qui serait collecté en 2020-2021 », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le Centre avait réduit l’objectif de dévolution de Rs 2,34 lakh crore ou 30% de l’estimation budgétaire de Rs 7,84 lakh crore pour 2020-2021.

Le montant supplémentaire a été libéré en deux versements – 14 500 crores de roupies ont été libérés avec le 14e versement régulier de dévolution le 26 mars, tandis que le deuxième versement de 30 500 crores de roupies a été remis aux États le 31 mars 2021. Les principaux États bénéficiaires sont Uttar Pradesh (Rs 1,06,687 crore), Bihar (Rs 59,861 crore) et Madhya Pradesh (Rs 46,922 crore).

L’utilisation agressive par le Centre de la voie de la cessation pour renforcer ses propres recettes fiscales a ralenti ces dernières années la croissance du pool fiscal divisible, ce qui a eu un impact négatif sur les recettes fiscales des États. Bien que la tendance ait été là tout au long de la 14e période d’attribution de la Commission des finances (FY16-20), elle était plus visible pendant FY20, avec des transferts fiscaux en baisse, de manière non conventionnelle. Au cours de l’exercice 20, les transferts fiscaux aux États ont diminué de 15% sur un an.

En pourcentage des recettes fiscales brutes, les transferts fiscaux aux États sont passés de 28% en FY13 à 35% en FY16, mais sont depuis tombés à 33% en FY20. Selon un rapport du Center for Policy Research, les transferts fiscaux réels aux États au cours de la 14e période FC (FY16-20) étaient Rs 6,84,645 crore inférieurs au niveau estimé par la commission en raison d’une productivité des revenus inférieure à celle supposée.

Selon une analyse FE, le Centre peut recueillir des recettes fiscales nettes supplémentaires d’environ Rs 90 000 crore au cours de l’exercice 21 sur l’ER de Rs 13,4 lakh crore, en raison de la hausse des rachats d’impôts sur les sociétés et les particuliers. Il peut également obtenir un crore supplémentaire de Rs 30 000 à partir des «droits d’accise de l’Union», déduction faite des transferts aux États. Les collectes de la TPS ont également été solides.

Le secrétaire au Revenu, Tarun Bajaj, a déclaré à FE que les recettes fiscales au cours de l’exercice 21 seront « nettement plus élevées » que les RE. Les données publiées par le contrôleur général des comptes ont montré que les recettes fiscales nettes ont augmenté de 9,1% sur un an en avril-février contre la projection révisée d’une contraction d’environ 1%.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.