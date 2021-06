Amélioration des marges de l’ITC, modification du comportement des consommateurs pour stimuler la demande ; les actions peuvent augmenter de 20%

in

Tous les segments d’ITC ont enregistré une forte croissance de leur chiffre d’affaires en glissement annuel au cours du trimestre janvier-mars, à l’exception des hôtels. (Photo : REUTERS)

L’ITC a signalé une forte augmentation de ses revenus, dans tous les segments, au cours du trimestre de janvier à mars, la reprise de la demande ayant contribué à la performance du chiffre d’affaires. Les performances de FMCG-to-hospitality devraient s’améliorer à l’avenir, améliorant les marges de la société, a déclaré la société de courtage nationale Geojit Financial Services. « En se concentrant constamment sur l’innovation et l’amélioration de la gamme de produits, l’ITC est bien placé pour capter la demande dans tous les segments », a déclaré la société de courtage tout en maintenant une note « Acheter » sur l’action. Actuellement, ITC se négocie à Rs 212 par action, en baisse de 0,61% mercredi.

Tous les segments d’ITC ont enregistré une forte croissance de leur chiffre d’affaires en glissement annuel au cours du trimestre janvier-mars, à l’exception des hôtels. Les revenus autonomes ont augmenté de 24,1% par rapport à l’année précédente pour atteindre 14 023 crores de roupies en raison d’une reprise robuste dans tous les segments, stimulée par une demande accrue de produits discrétionnaires, ont déclaré les analystes de Geojit Financial Services.

Changer les préférences des consommateurs pour aider FMCG biz

À l’avenir, la société de courtage s’attend à ce que l’activité FMCG d’ITC continue de connaître la dynamique de croissance. « L’intégration de Sunrise Foods devrait aider l’ITC à se concentrer sur des produits de niche à valeur ajoutée, ce qui permet une expansion supplémentaire des marges pour ce segment », indique le rapport.

L’activité FMCG d’ITC, selon les analystes de Gejoit Financial Services, bénéficiera également de l’évolution des préférences d’achat des consommateurs, des marques maison aux marques. «Ce changement de comportement pourrait être largement attribué aux préoccupations croissantes concernant l’hygiène et la sécurité dans le scénario de pandémie actuel. L’ITC est bien placé pour profiter de cette opportunité avec des niveaux de stocks adéquats, associés à une expansion rapide des points de vente et des stockistes pour capter la demande à l’avenir », ont-ils ajouté.

Plus de 20% de potentiel de hausse

Jusqu’à présent cette année, le cours de l’action ITC s’est négocié à plat, oscillant autour des niveaux de Rs 212. “La croissance stable du chiffre d’affaires ainsi que l’amélioration des marges à l’avenir devraient aider à réduire son levier opérationnel, encore renforcé par sa capacité à mettre en œuvre des changements structurels dans sa chaîne de valeur”, indique le rapport. Geojit Financial Services a un prix cible de Rs 256 par action sur ITC, ce qui se traduit par une hausse de 20% par rapport aux niveaux actuels.

