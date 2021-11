Améliorations à venir de Bitcoin par John Newbery à Bitconf 2021

John Newbery est un développeur de protocoles pour Bitcoin avec neuf ans d’expérience dans la conception, le codage, les tests, l’expédition et la prise en charge de logiciels évolutifs hautement disponibles. Il a commencé sa participation à la BITconf 2021, en disant que lorsqu’il pense au Bitcoin, il le fait en imaginant ce qu’il veut construire, ce qu’il veut mettre à disposition du monde. « Ce que tout le monde veut dans le monde, c’est pouvoir stocker de la valeur et la transférer dans le système qu’il veut construire. Et, là-dessus, aucun organisme ne peut le corrompre ».

Le système que vous voulez construire en tant que développeur est un consensus entre les gens, pour les gens. Pour cela, les propriétés à respecter sont : la confidentialité, l’évolutivité et la décentralisation. Ainsi, vous pouvez créer un système qui peut atteindre tout le monde dans le monde, et qui peut fonctionner.

Pour cela, le système doit être compatible, une grande propriété de Bitcoin qui recherche des incitations pour les nœuds. De telles incitations peuvent aider à développer les nœuds pour rester honnêtes. Comme décrit par Satoshi Nakamoto dans le livre blanc Bitcoin.

John Newbery à laBITconf 2021

Mises à jour Bitcoin passées

Suite à cela, Newbery s’est souvenu un peu du passé et a fait un décompte des mises à jour qui ont contribué à la confidentialité de Bitcoin sur la Blockchain. Parmi eux, il a mentionné Pay to Script Hash dit (P2SH), qui permet la dépense de Bitcoin en fonction de la satisfaction du script dont le hachage est spécifié au sein de la transaction.

« En 2012, il y a eu cette mise à jour que vous avez essentiellement payée pour avoir un hachage qui a aidé à spécifier les conditions de dépenses », a-t-il déclaré. Il a également parlé de SegWit est une solution imaginée afin de résoudre le problème de la malléabilité des transactions Bitcoin et d’améliorer son évolutivité.

Enfin, il a parlé de Taproot, qui a amélioré la confidentialité de Bitcoin et sa capacité à créer des contrats intelligents complexes.

Une fois cette tournée terminée et après avoir présenté un graphique Bitcoin avec des données utilisateur qui montraient la croissance de l’utilisation par les gens, il a saisi les propositions qui, en tant que développeur, suggéreront une amélioration de la blockchain Bitcoin.

Mises à jour suggérées pour BTC

Pour ce faire, il a parlé de l’agrégation de signatures, qui permet de condenser plusieurs signatures de manière compacte. L’expert a déclaré que l’agrégation de signatures offre des avantages améliorés en matière de confidentialité et de stockage par rapport à la mise en œuvre actuelle de Bitcoin. En d’autres termes, avec cette mise à jour, vous pourriez avoir la même transaction et une seule signature sur toutes les entrées.

Une autre mise à jour qu’il suggère est la mise en œuvre de la délégation, qu’il a expliquée à travers Grefferoot, g’root et entroot, qu’ils pourront avoir plus d’intimité avec les différentes racines. À cet égard, il n’a pas donné plus de détails.

Et enfin, il a parlé de Covenants, qui, selon les mots de l’expert, se concentrera sur la pile. Ce qui aidera un modèle Bitcoin beaucoup plus transparent. Le développeur a également parlé un peu des avantages que le Lightning Network offre à Bitcoin, soulignant qu’il offre l’une des options les plus puissantes pour améliorer l’évolutivité de Bitcoin.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport