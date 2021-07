Améliorations apportées aux cotes EPC pour le logement, mais davantage de progrès sont nécessaires

Au cours des 10 dernières années, des améliorations ont été apportées aux cotes EPC des propriétés résidentielles en Angleterre. Cependant, des progrès supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l’objectif zéro net du gouvernement d’ici 2050.

L’enquête anglaise sur le logement pour 2019-2020 révèle que l’efficacité énergétique des maisons en Angleterre s’est améliorée au cours de la dernière décennie. Surtout, la proportion de foyers dans les bandes EPC les plus élevées de A à C a augmenté de 12% en 2009. En 2019, ce chiffre a atteint 40%.

Dans le secteur locatif privé, 38 % des logements appartenaient aux groupes A à C en 2019. Cela représente une hausse par rapport à 13 % en 2009 et 2 % de plus que le nombre de logements occupés par leur propriétaire. Il existe des propositions pour que toutes les nouvelles locations aient une note EPC de C ou mieux d’ici 2025.

Sur toutes les maisons en Angleterre, seulement 3% des logements sont maintenant dans les bandes F et G. En 2019, ce chiffre était de 12%. L’enquête a révélé que 40% des foyers sont déjà dans la bande C ou au-dessus. Et 57% des logements pourraient être améliorés à ce niveau. Par exemple, plus des deux tiers des maisons avec une note de D ou moins pourraient être ramenées à la bande C pour moins de 10 000 £.

Timothy Douglas, responsable des politiques et des campagnes chez Propertymark, commente : « La dernière enquête anglaise sur le logement confirme qu’un plan à long terme, chiffré et bien financé est désespérément nécessaire pour encourager les ménages et les propriétaires à améliorer l’efficacité énergétique de leurs propriétés et à rencontrer le gouvernement britannique. cibles. »

Plus de progrès nécessaires

Le coût moyen pour améliorer les maisons dans la bande C est de 8 100 £. Pour les logements occupés par leur propriétaire, cela coûte en moyenne 8 579 £. Alors que pour les propriétés locatives privées, cela coûte en moyenne 7 646 £.

Dans la plupart des cas, les bons de la Green Homes Grant ont fourni jusqu’à 5 000 £ pour des améliorations d’efficacité énergétique. Lancé à l’origine en septembre 2020, le dispositif a reçu 113 700 candidatures. Cependant, seulement 10 300 mesures ont été installées, selon le ministère de la Stratégie commerciale, énergétique et industrielle. De plus, seulement 6 700 foyers ont reçu de l’argent grâce au programme.

Le gouvernement s’est fixé comme objectif d’atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050. Pour ce faire, le parc immobilier du Royaume-Uni a besoin d’importantes réductions d’énergie à tous les niveaux. Beaucoup pensent que les propriétaires et les propriétaires devraient bénéficier d’incitatifs et d’un accès au financement. Cela pourrait aider à réduire les émissions dans le secteur immobilier.

“Cela souligne également clairement que le programme Green Homes Grant n’offrait pas un soutien suffisant sur la base des propositions d’amélioration de la propriété à EPC Band C et tout programme révisé ou réintroduit doit être augmenté de 5 000 £ à 10 000 £ maximum”, déclare Timothy Douglas.

«De même, il est essentiel que le gouvernement britannique s’éloigne d’une politique unique et élabore des propositions d’efficacité énergétique qui fonctionnent avec l’âge, l’état, la taille et l’emplacement différents des propriétés à travers le pays. De cette façon, les subventions et le soutien financier peuvent être ciblés sur l’architype d’une propriété plutôt que sur sa tenure.

L’essor des prêts hypothécaires verts

Au cours des derniers mois, un certain nombre de nouvelles hypothèques vertes sont apparues sur le marché. Les hypothèques vertes offrent de meilleurs taux directement liés à la cote EPC des propriétés. Habituellement, plus la note est bonne, meilleure est la remise.

Cela encourage davantage de propriétaires à investir dans l’efficacité énergétique de leurs propriétés. C’est soit en améliorant la cote EPC de leur propriété, soit en investissant dans de nouvelles constructions avec une efficacité énergétique plus élevée. Dans le même temps, l’efficacité énergétique est devenue une priorité absolue pour les investisseurs locatifs. Cela va de pair avec les rendements locatifs et l’opportunité de croissance du capital.

Les hypothèques vertes deviendront probablement la norme dans le secteur des prêts à l’avenir. Et l’achat et l’investissement dans des propriétés plus vertes gagneront en puissance dans les années à venir.