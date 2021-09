Améliorations de l’écran, une encoche plus petite et une plus grande puissance, tout comme les nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 Mini | La technologie

Les nouveaux iPhones sont là. C’est ainsi que sont les nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 Mini, deux équipes avec un design dans lequel l’encoche perd de son importance et avec une plus grande puissance.

Les rumeurs sur les nouveaux iPhones ont pris fin. Apple a présenté les nouveaux appareils qu’il avait en main, les iPhone 13 sont déjà une réalité et viennent avec des améliorations en termes d’écran, de sécurité et de caméras.

Concernant le design des nouveaux équipements Apple, ce qui frappe le plus, c’est que l’encoche de ces appareils a été réduite pour améliorer l’expérience immersive du terminal. L’écran sur lequel est logée cette encoche s’améliore également.

Comme on peut le voir, nous sommes confrontés au renouvellement direct de la gamme iPhone 12, en conservant un design et une taille d’écran et des appareils pratiquement tracés.

iPhone 13iPhone 13 miniDisplay 6,1 “| Panneau OLED | Résolution 2 532 x 1 170 pixels | 460 dpi | HDR | DCI-P35.4” | Panneau OLED | Résolution de 2 340 x 1 080 pixels | 476 ppp | HDR | DCI-P3ProcessorApple A15 Bionic en 5nm (CPU 6 cœurs | GPU 4 cœurs) Apple A15 Bionic en 5nm (CPU 6 cœurs | GPU 4 cœurs) Stockage128 | 256 | 512 Go128 | 256 | 512 GoMémoire RAMN.DNDBatterieN.DNDSystemiOS 15iOS 15Principales camérasPrincipales 12MP f/1.6 OIS | 12MP f / 2.4 Grand Angle, 12MP f / 1.6 OIS Principal | 12 Mpx f/2.4 grand angleCaméra frontale 12 Mpx f/2.2 | Stabilisation EIS | HDR12 Mpx f/2,2 | Stabilisation EIS | HDRDimensions et poids146,7 x 71,5 x 7,6 mm | 176 grammes 131,5 x 64,2 x 7,6 cm | 140 gPrix909 euros809 euros

iPhone 13 Mini

L’iPhone 13 Mini est le terminal le plus compact de l’entreprise. Cette version se veut la plus portable, sans pour autant lésiner sur les performances globales. Mais avant de parler de performances, sachant que les deux équipes montent de la même manière, parlons écrans.

L’écran de l’iPhone 13 Mini mesure 5,4 pouces et dispose de la technologie OLED (Super Retina XDR) pour offrir des couleurs réalistes, en plus d’un plus grand contraste. Au niveau de la luminosité, cet équipement peut offrir jusqu’à 1200 nits, soit un chiffre plus que considérable et qui se situe au même niveau que le haut de gamme sous Android.

Bien entendu, contrairement aux terminaux haut de gamme du système d’exploitation Google ; L’iPhone 13 Mini maintient 60 Hz comme taux de rafraîchissement. Il n’y a pas de saut dans le taux de rafraîchissement de l’écran par rapport à la génération précédente, bien que cela puisse être réservé aux modèles Pro et Pro Max.

La batterie de la version Mini de l’iPhone n’est généralement pas un point fort. Apple a commenté que cette année les choses vont changer, en effet, Lors de la présentation, il a déclaré que la batterie du nouvel iPhone 13 Mini durera 1,5 heure de plus que celle de l’iPhone 12 Mini. Cette augmentation est plus que significative, même s’il faudra attendre de la tester pour confirmer les données.

iPhone 13

L’iPhone 13 est le frère aîné de l’iPhone 13 Mini, au niveau des spécifications, ils partagent le même processeur. La puce qui donne vie à ces deux équipes et aux iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max est le nouveau A15 Bionic. C’est le centre névralgique des nouveaux équipements Apple et est livré avec des transistors de 5 nanomètres et 15 000 millions d’entre eux.

Apple estime que ce nouveau processeur arrive à améliorer les performances de 50% par rapport à la génération précédente. Ils n’oublient pas non plus le GPU, selon Apple ils l’ont amélioré et maintenant il est 30% plus rapide que ses concurrents. Bien sûr, il faudra voir quand le processeur Samsung avec GPU AMD sortira.

Le nouveau A15 Bionic intègre un moteur de traitement d’image ainsi qu’un nouvel encodeur et décodeur vidéo. De plus, le Neural Engine pour l’intelligence artificielle a également été renouvelé. Aussi, bien sûr, l’iPhone 13 Mini et l’iPhone 13 prennent en charge les réseaux 5G.

L’écran de l’iPhone 13 grandit par rapport à celui de l’iPhone 13 Mini, nous sommes face à une dalle de 6,1 pouces avec une résolution Full HD+. La technologie d’écran est OLED XDR et a la même que son petit frère, elle est capable d’atteindre 1 200 nits et l’encoche qui fait son apparition a été réduite.

Comme son petit frère, l’autonomie du nouvel iPhone 13 s’améliore également. Concrètement, il est désormais 2,5 heures de plus que l’iPhone 12. En termes de design, les lignes générales d’Apple sont conservées, bien que les caméras arrière soient désormais diagonales. Le design n’est plus vertical et ils dépassent pratiquement de la même manière que la génération précédente.

Les mêmes caméras pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini

Apple a souhaité que ces terminaux partagent la section photographique. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini ont tous deux deux capteurs. Le principal est un appareil photo angulaire de 12 mégapixels avec une ouverture focale f/1.6 et stabilisation optique par déplacement. Ce dernier était autrefois exclusif aux modèles Pro.

Ceux de Cupertino assurent que ce nouveau capteur est capable de capter 40 % de lumière en plus afin d’obtenir des photographies plus détaillées et de meilleures performances dans des situations de faible luminosité. Le deuxième capteur est un grand angle qui conserve la même résolution de 12 mégapixels, bien que l’ouverture focale change et soit f/2,4 en plus d’offrir 120 degrés de vision.

Bien sûr, les améliorations les plus frappantes se trouvent dans la section vidéo. Apple a introduit un nouveau mode d’enregistrement conçu pour rendre les résultats plus cinématographiques. Ce nouveau mode permet à l’utilisateur de choisir le point de mise au point et de le modifier en douceur, que le sujet soit proche ou éloigné.

De plus, l’enregistrement en Dolby Vision HDR, la résolution 4K et, presque plus important encore, la possibilité d’enregistrer à 60 images par seconde sur les deux objectifs est également ajouté. Ces modes d’enregistrement nécessitent plus de stockage, alors maintenant les nouveaux iPhone 13 et 13 Mini commencent à partir de 128 Go et vont jusqu’à 256 Go.

Prix ​​et disponibilité des iPhone 13 et 13 Mini

Le nouvel iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini arrivent en cinq couleurs : rose, bleu, minuit (gris foncé), étoile blanche et rouge. Les deux terminaux apparaissent déjà dans l’Apple Store officiel et seront disponibles le 24 de ce mois, bien qu’ils puissent être réservés à partir du 17.. Les prix dépendent du stockage et sont les suivants :

iPhone 13 Mini 128 Go pour 809 euros. iPhone 13 Mini de 256 Go pour 929 euros. iPhone 13 Mini de 512 Go pour 1 159 euros. iPhone 13 128 Go pour 909 euros. iPhone 13 256 Go pour 1 029 euros. iPhone 13 de 512 Go pour 1 259 euros.

Bien entendu, les iPhone 13 et 13 Mini ne sont pas les seuls appareils lancés aujourd’hui. Apple a montré lors de sa présentation de deux nouvelles tablettes, la première est le renouvellement de son iPad le plus célèbre et qui vient avec le support de l’Apple Pencil, en plus de doubler le stockage de départ.

L’iPad Mini a également fait son apparition et le fait avec un design identique aux modèles Pro, en plus d’une meilleure connectivité. Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ont vu le jour avec plus de caméras, 120 Hz sur leur écran et une plus grande autonomie. Allez, l’événement Apple a été plein de nouvelles, même si nous n’avons pas vu de renouvellement des AirPods Pro.