Améliorations de l’iOS 15 Spotlight : résultats enrichis, images Web, recherche de photos, accès à l’écran de verrouillage et plus encore

Apple dans iOS 15 apporte plusieurs améliorations à Spotlight, alias la fonction de recherche universelle accessible sur l’écran d’accueil de l’iPhone ou de l’iPad avec un glissement vers le bas.



Spotlight est une ressource unique pour accéder à tout ce que vous pourriez vouloir trouver sur un appareil iOS, et dans ‌iOS 15‌, c’est mieux que jamais. Ce guide met en évidence toutes les nouvelles fonctionnalités de Spotlight avec la dernière mise à jour d’Apple.

Résultats de recherche enrichis

La base de données de connaissances Siri d’Apple a été étendue et la fonction Spotlight prend désormais en charge des résultats de recherche riches, vous pouvez donc obtenir plus d’informations qu’auparavant directement à partir de l’interface Spotlight.



Si vous recherchez un film ou une émission de télévision, par exemple, puis appuyez sur le résultat, vous verrez des informations telles que la façon dont vous pouvez regarder l’émission, les acteurs, les bandes-annonces, les saisons, les liens vers l’application TV, les messages des discussions que vous ‘ai eu sur le contenu, ‌Siri‌ a ​​suggéré des résultats de recherche, et plus encore.

Avec iOS 14, une recherche comme celle-ci fait apparaître une gamme d’informations beaucoup plus limitée, généralement limitée à une recherche sur le Web.



Les résultats de recherche riches fonctionnent pour toutes sortes de sujets de recherche, y compris les contacts, les acteurs, les musiciens, les films et les émissions de télévision. Avec les contacts, il affichera une carte de contact complète avec des interactions de message, des liens partagés, des transactions de portefeuille, trouver ma position, des photos d’applications et des e-mails en plus des informations de contact standard, ce qui rend la recherche Spotlight beaucoup plus informative.

Recherche d’images Web

Spotlight peut être utilisé pour rechercher des images sur le Web. Ainsi, par exemple, si vous saisissez « images de chat » dans l’interface de recherche Spotlight, Spotlight fournira désormais une sélection des images Web les plus populaires.



Taper sur une image vous montrera des images supplémentaires liées à l’image que vous avez tapée, et vous pouvez continuer à taper sur les images pour trouver exactement ce que vous cherchez.



La fonction de recherche d’images Web peut être utilisée pour trouver des photos de personnes, d’animaux, de plantes, de points de repère, de monuments, etc. Cela ne fonctionne pas pour toutes les recherches, mais pour la plupart des sujets, le simple fait d’ajouter des “images” à la recherche est un moyen rapide d’afficher des résultats Web d’images.

Recherche de photos

En plus de rechercher des images sur le Web, Spotlight peut désormais rechercher des images spécifiques dans votre propre photothèque. Lorsque vous recherchez « photos de chat » ou « photos de chien », par exemple, Spotlight affiche les photos stockées sur votre appareil dans la section « Photos des applications ».



Si vous appuyez sur une recherche, vous pouvez voir des résultats de recherche supplémentaires, et il existe également une option pour ouvrir l’application ‌Photos‌ pour voir toutes les photos pertinentes pour la recherche.

Vous pouvez effectuer une recherche dans votre photothèque dans Spotlight par emplacement, personnes, scènes et objets spécifiques figurant sur les photos, comme un animal de compagnie ou une plante.

Les ‌Photos‌ qui ont été partagées avec vous via l’application Messages peuvent être trouvées dans Spotlight en utilisant un nom de contact dans la recherche.

Recherche Spotlight sur l’écran de verrouillage

Si vous glissez vers le bas sur l’écran de verrouillage de l’iPhone‌, vous pouvez accéder à l’interface de recherche Spotlight sans avoir à déverrouiller l’iPhone‌.



Une recherche Spotlight effectuée alors que l’‌iPhone‌ est verrouillé n’affiche pas d’informations personnelles telles que vos propres photos, messages texte et contacts, se concentrant plutôt sur le contenu général du Web, les connaissances ‌Siri‌, les actualités, les actions, le dictionnaire, etc.

Tous les résultats personnalisés n’apparaissent que lorsque l’iPhone‌ est déverrouillé, donc si quelqu’un met la main sur votre ‌iPhone‌, il peut l’utiliser à des fins de recherche mais ne pourra pas voir vos informations.

Recherches d’applications

Les recherches dans l’App Store ont été améliorées dans ‌iOS 15‌, et si vous recherchez une application que vous souhaitez utiliser, vous pouvez désormais l’installer directement à partir de Spotlight sans quitter l’interface de recherche Spotlight.

Améliorations apportées à la recherche Maps Spotlight

Si vous recherchez une entreprise qui prend en charge la fonctionnalité App Clips d’Apple, vous pouvez voir des boutons d’action sur le résultat de Maps dans Spotlight. Vous pouvez faire des choses comme accéder aux menus ou aux billets, voir les réservations, prendre rendez-vous, commander des plats à emporter ou des livraisons, voir la liste d’attente et les informations sur les heures de spectacle, obtenir des détails sur le stationnement, et plus encore.

Avertissements de recherche Spotlight

Dans le cadre d’une suite de fonctionnalités de sécurité pour les enfants, Apple étend les conseils pour ‌Siri‌ et Spotlight qui offriront des ressources pour aider les enfants à rester en sécurité en ligne et à obtenir de l’aide dans les situations dangereuses.

Si un utilisateur recherche des sujets liés au matériel d’abus sexuel d’enfants, par exemple, Apple proposera des interventions qui expliqueront aux utilisateurs que l’intérêt pour ce sujet est nuisible et problématique, offrant des ressources sur les moyens d’obtenir de l’aide.

Commentaires sur les guides

Vous avez des questions sur les nouvelles fonctionnalités Spotlight dans ‌iOS 15‌, vous connaissez une fonctionnalité que nous avons laissée de côté ou vous souhaitez faire part de vos commentaires sur ce guide ? Envoyez-nous un email ici.