Améliorations des performances de Microsoft Teams sur Mac promises

Les performances de Microsoft Teams sur Mac sont depuis longtemps une plainte courante, mais la société promet maintenant des améliorations pour l’application Mac…

Microsoft «aborde également de manière agressive d’autres domaines de performance autour du client Mac», mais on ne sait pas encore quand cette mise à jour arrivera.

Microsoft est conscient de [user complaints] et il travaille actuellement sur une nouvelle mise à jour qui réduira l’utilisation de la mémoire / CPU.

Au cours des derniers mois, Microsoft a promis que la prochaine mise à jour de Microsoft Teams apporterait des améliorations de performances substantielles et réduirait l’utilisation globale des ressources. Dans un nouveau message de forum, Microsoft a tranquillement confirmé qu’il travaillait également sur une mise à jour des performances pour le client macOS, basé sur Electron […]

Les rapports du forum décrivent l’application actuelle comme « presque inutilisable ».

Je ne peux pas utiliser d’équipes sans que cela soit gravement en retard. Quand je regarde les processus en cours d’exécution, il semble toujours que «l’assistant» consomme des quantités folles de CPU et qu’il retarde l’application au point d’être presque inutilisable. J’ai essayé de fermer l’application, de redémarrer, de réinstaller, de vérifier les mises à jour, etc., rien ne fonctionne.

Jusqu’à présent, les utilisateurs ne semblent pas impressionnés par la déclaration de Microsoft.

«Ce fil et ce problème sont en cours depuis de nombreuses années maintenant avec de nombreuses promesses selon lesquelles il est imminent ou a été corrigé, mais les choses continuent comme avant. Je crains que la crédibilité de la SP sur cette question ne s’épuise »

« Améliorations avec Electron » Quoi? » Dites-moi que vous plaisantez. Electron avait déjà deux versions majeures – 11 à partir de novembre apporté et plus tard cimenté le soutien de M1, 12 a été publié début mars. Il est assez facile de mettre à jour Electron avec le support M1 – je l’ai fait personnellement pour quelques projets. Bah, Slack l’a fait un mois après que M1 soit arrivé au commerce de détail. Paresseux de votre part.

Microsoft n’a pas non plus répondu aux questions relatives à l’existence d’une version Mac M1 native de l’application.

La société a annoncé de nouvelles fonctionnalités à venir le mois prochain pour l’application Windows, mais on ne sait pas si les améliorations promises pour Mac arriveront en même temps.

Selon Microsoft 365 Roadmap, l’entreprise vous permettra enfin de répondre à un message spécifique. Vous pouvez bientôt cliquer avec le bouton droit sur un message et inclure le message d’origine avec votre réponse, ce qui devrait aider les utilisateurs à revenir rapidement à des conversations plus anciennes ou à obtenir plus de contexte.

En plus de ces améliorations, Microsoft introduit également la prise en charge d’un nouveau sélecteur d’emojis qui prendra en charge divers tons de peau, catégories et jusqu’à 800 emojis.