Améliorations nécessaires dans la numérisation du marché hypothécaire britannique

La numérisation du marché hypothécaire britannique pourrait profiter aux acheteurs de maison et aux investisseurs immobiliers qui contractent des hypothèques. Comment la technologie peut-elle transformer le secteur à l’avenir ?

Travailler sur la rationalisation du secteur immobilier, y compris le processus hypothécaire, pourrait faciliter la tâche de toutes les parties concernées et améliorer l’ensemble de l’expérience d’achat. Le marché hypothécaire britannique en particulier a mis du temps à mettre en œuvre la technologie et la numérisation.

Richard Hayes, PDG et co-fondateur du courtier hypothécaire en ligne gratuit Mojo Mortgages, explique pourquoi le marché hypothécaire a mis du temps à se numériser, quels types d’améliorations doivent être apportées et les avantages qui pourraient en découler.

Il déclare : « Les attitudes envers la technologie au sein du marché hypothécaire ont toujours été loin derrière d’autres secteurs, par rapport aux services financiers et à l’extérieur, comme le commerce de détail ou le commerce électronique. »

L’une des principales raisons de cette lente adoption est due à la nature complexe des produits hypothécaires. La digitalisation du processus de conseil entre clients et courtiers pose des défis particuliers.

Avant la pandémie de COVID-19, le face-à-face était le principal mode de communication sur le marché hypothécaire. Cependant, cela a radicalement changé au cours de la dernière année et demie. De nombreux prêteurs ont amélioré la numérisation et l’automatisation dans la mesure du possible et ont amélioré les politiques et les applications de prêt.

Bien que largement nécessaires pour maintenir le marché ouvert pendant la pandémie, ces changements ont permis un processus de candidature plus axé sur le numérique. En particulier, cela a facilité la tâche des clients aux situations plus complexes, y compris les travailleurs indépendants ou les sous-traitants zéro heure. La technologie leur a permis de compléter les éléments clés de la demande en ligne, comme la vérification des revenus.

Adopter la technologie et se concentrer sur la transparence

Ces récents changements numériques ont apporté un certain nombre d’avantages aux prêteurs, aux courtiers et aux emprunteurs. « Il sera intéressant de voir comment cet élan se maintiendra au cours des prochains mois à mesure que les restrictions seront levées et que les réunions physiques reviendront, mais il est clair que la demande pour un voyage plus axé sur le numérique est là », commente Richard Hayes.

Adopter la technologie et les outils numériques est la voie à suivre pour le marché hypothécaire britannique. La technologie peut aider à améliorer les contrôles d’abordabilité, à réduire l’administration papier et à réduire les inefficacités. De plus, la communication en ligne, le suivi des demandes numériques, les calculatrices interactives, les recherches en ligne et les opérations bancaires ouvertes sont autant de moyens d’améliorer le secteur et de rendre le processus hypothécaire plus efficace.

À l’avenir, la transparence sera particulièrement essentielle à mesure que le secteur se digitalise. Adopter la technologie de la bonne manière peut permettre à toutes les parties de rester connectées et soutenues tout au long du parcours hypothécaire.

Le PDG de Mojo Mortgages déclare : « Plus de transparence est essentielle pour améliorer la confiance globale des clients, et cela ne sera possible qu’avec une meilleure connectivité et des produits hypothécaires plus flexibles pour répondre à une clientèle en constante évolution.

Améliorer l’expérience client

Les emprunts hypothécaires peuvent être déroutants pour les acheteurs et les investisseurs. Cependant, les connaissances se sont améliorées et s’amélioreront probablement encore avec la numérisation du secteur. De plus, la technologie du marché hypothécaire pourrait aider à lisser et à accélérer l’ensemble du processus d’achat d’une maison. Cela pourrait également rendre les clients plus heureux et leur permettre de prendre des décisions plus éclairées concernant leur prêt hypothécaire.

« Les voies numériques de conseil hypothécaire permettent désormais aux clients d’approfondir le processus de demande, de mieux comprendre les critères des prêteurs et, en fin de compte, de se sentir plus confiants dans l’affaire qui leur est présentée par un courtier », déclare Richard Hayes.

« La transparence, la rapidité et davantage de parcours numériques de bout en bout permettront des expériences client beaucoup moins disparates, même si cela ne veut pas dire que le processus de demande de prêt hypothécaire de chaque client leur sera personnalisé. »

Mojo Mortgages fournit des recommandations hypothécaires personnalisées grâce à un hybride d’experts en prêts hypothécaires humains et de technologies intelligentes. RVU, les propriétaires de Money.co.uk, Uswitch et Confused.com ont récemment accepté d’acquérir le courtier hypothécaire en ligne. Cela pourrait les aider à dynamiser le processus de demande de prêt hypothécaire et à fournir des conseils hypothécaires numériques de bout en bout.

Il est important pour le marché hypothécaire britannique de maintenir l’élan déjà créé pendant COVID-19 pour transformer le secteur de manière permanente. Mojo Mortgages estime qu’il existe une volonté d’adopter une «approche axée sur la technologie» sur le marché grand public.