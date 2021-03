Améliorations Red Bull en préparation pour Imola

Red Bull fait tout ce qu’il peut pour maximiser les performances de la RB16B avant le Grand Prix d’Émilie-Romagne, déclare l’ingénieur en chef Paul Monaghan.

Les finalistes de l’année dernière sont entrés dans la nouvelle saison en pensant qu’ils sont dans une bien meilleure position pour défier la Mercedes dominante, et cela s’est avéré être le cas à Bahreïn.

Max Verstappen a connu une forte bagarre avec le septuple champion du monde Lewis Hamilton lors de l’ouverture de la saison, mais n’a pas réussi à remporter la victoire, terminant à seulement 0,7 seconde de retard.

Malgré leur victoire, Mercedes pense qu’ils n’ont pas le rythme pour égaler Red Bull, Toto Wolff affirmant que l’équipe de Christian Horner «ouvre la voie», mais Red Bull ne se repose pas sur ses lauriers.

Leur ingénieur en chef Monaghan a révélé qu’ils faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour continuer à améliorer les performances du RB16B.

Cité par Motorsport, Monaghan a déclaré: «Certains développements sont déjà en cours pour Imola, plus pour les courses suivantes, donc c’est maintenant un combat à deux volets.

«Nous avons besoin que cette voiture soit posée au sol, qu’elle roule et ne nous donne pas de hoquet. Nous mettrons autant de performances que possible sur la voiture par Imola.

«Notre destin est sous notre contrôle et nous ne pouvons pas influencer ce que Mercedes, McLaren, Ferrari et tout le monde veulent faire. Nous devons donc rester concentrés. »

Une force majeure du nouveau challenger Red Bull est son timing sur les sections à grande vitesse des pistes, et le directeur de l’ingénierie de piste de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré cette semaine qu’il s’inquiétait de la nature des deux prochaines courses – Imola et Portimao – convenant à Red Bull plus qu’eux-mêmes.

Mais Monaghan et ses collègues croient toujours avoir des améliorations à apporter ailleurs sur la voiture et savent que pour rester proches de l’équipe poursuivant huit championnats du monde consécutifs, ils doivent continuer à s’améliorer.

« Il ne s’agit pas seulement d’aller à Imola et de remporter une victoire au tableau pour dire » oh, nous sommes champions du monde « – cela n’arrivera pas », a poursuivi Monaghan.

«Ce sera un long combat pendant une longue saison et ce n’est ni gagné ni perdu à Bahreïn.

«Il y avait un sentiment de déception dans le garage, qui a été ressenti par tous. Mais nous avons une voiture rapide, une paire de pilotes fantastiques, une bonne équipe et tout le monde est conscient que nous serons des défis tout au long.

