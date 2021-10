Améliore les performances sous Windows en désactivant les services inutiles | La technologie

Il existe certains services Windows que nous pouvons considérer comme inutiles ou du moins extrêmement peu utilisés, que si nous les désactivons, nous pouvons obtenir de meilleures performances dans le système d’exploitation Microsoft. Voyons ce qu’ils sont et comment le faire.

Il est clair que le système d’exploitation est le logiciel le plus important sur un ordinateur et celui qui donnera le ton dans tout ce qui concerne le bon fonctionnement de toutes les tâches que nous effectuons avec lui.

Windows 10 et le nouveau Windows 11 disposent tous deux d’une multitude de services qui ne sont pas entièrement nécessaires, en fonction de l’utilisation que nous allons en faire de l’ordinateur.

Une chose sur laquelle nous devons être très clairs et que nous voulons clarifier, tout d’abord, c’est que ce que nous allons vous dire porte sa dangerosité vis-à-vis du système d’exploitation, surtout si vous ne savez pas exactement ce que vous faites.

Nous entendons par là que si nous ne sommes pas sûrs de ce que fait un processus particulier, il est préférable de le laisser tel quel. Face au moindre doute, il ne faut pas y toucher.

Une fois que tout cela est clair, nous allons voir où nous pouvons entrer et comment le faire pour limiter certaines tâches qui peuvent nous être inutiles et qui amélioreront les performances du système.

Commençons par le petit tutoriel pour pouvoir activer ou désactiver des services. C’est une méthode similaire dans Windows 11 et Windows 10.

Allons dans msconfig

La première chose que nous allons voir est la Configuration du système, une section de Windows où nous pouvons configurer divers aspects du démarrage et des services de démarrage de Windows.

C’est aussi simple que d’ouvrir la fenêtre Courir en appuyant sur les touches Windows + R, pour ensuite écrire msconfig et cliquez sur Accepter.

Une fois dans la configuration du système, nous verrons plusieurs onglets, dont deux nous intéresseront particulièrement :

Prestations de service: C’est l’endroit où sont marqués tous les services de Windows, en indiquant le nom de celui-ci, de quel fabricant il provient et ensuite l’État dans lequel il se trouve. Si certains de ces services nous considérons que nous pouvons nous en passer, nous n’avons qu’à les décocher. Démarrages de Windows: dans cet onglet, nous voyons comment cela nous amène au Gestionnaire des tâches, dont nous allons parler maintenant, mais il est pratique de savoir que vous pouvez également entrer à partir d’ici.

Le Gestionnaire des tâches

Non pas que le Gestionnaire des tâches soit très efficace pour tuer les processus, comme il le fait, mais seulement sur le moment. Ensuite, ils sont à nouveau actifs.

Pour entrer, nous n’avons qu’à effectuer ces étapes:

On presse en même temps CTRL + Maj + ÉCHAP et automatiquement le Le Gestionnaire des tâches. Maintenant que nous sommes à l’intérieur, nous verrons que dans l’onglet Processus on verra tous ceux qui sont en fonctionnement, sachant combien ils occupent le CPU, la mémoire, le disque et le réseau. Si l’un de ces processus occupe trop de CPU, de mémoire ou de disque, nous pouvons toujours le supprimer en le marquant puis en appuyant sur Finaliser, bouton qui se trouve en bas à droite.

Ce processus ne fonctionne que pour le moment, c’est-à-dire que lorsque nous démarrons l’ordinateur ou le logiciel, le processus sera à nouveau opérationnel.

Le dernier onglet indique Services, une section que nous verrons indépendamment au point suivant, bien qu’il soit bon que vous sachiez que vous pouvez également entrer à partir d’ici.

Désactiver les services

Ces types de services sont différents de ceux que nous avons vus dans le cas précédent, car dans le cas que nous allons voir maintenant, les internes de Windows seront vus avec tous les autres, sachant ceux qui sont désactivés, ceux qui s’exécutent automatiquement ou ceux qui dépendent d’une étape manuelle.

Le chemin d’accès est vraiment simple:

Il faut écrire dans la partie recherche de la barre des tâches de Windows (la loupe dans le cas de Windows 11) ce qui suit : services.msc et nous l’exécutons avec Administrateur. Une fois à l’intérieur, nous verrons une série de services que nous pouvons gérer de différentes manières. En appuyant sur un Double-cliquez au-dessus de tout Service que nous connaissons et que nous voulons le gérer. Dans la fenêtre qui est lancée en ce moment, nous devons être attentifs à la partie où il est écrit Type de démarrage, où nous pouvons le gérer en le mettant dans Automatique, manuel ou en le désactivant. Dans le cas qui nous concerne aujourd’hui, il est clair que, tant qu’on sait très bien ce qu’on fait, on va cliquer sur Pour désactiver.

De cette façon, le Service s’arrêtera non seulement à ce moment-là, mais au démarrage de Windows, il ne sera plus opérationnel.

Cela signifie qu’il ne fonctionnera plus sous Windows jusqu’à ce que nous le réactivions.

En utilisant tout ce que vous avez pu lire, en plus de la vidéo, vous saurez déjà comment désactiver ou désactiver les processus Windows si vous n’en avez pas besoin et obtenez ainsi de meilleures performances.

Nous ne pouvons pas oublier de vous rappeler à nouveau que tout cela doit être fait en sachant quelles tâches nous désactivons, sinon cela peut être une erreur fatale dans certains cas.