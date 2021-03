Améliorer la gouvernance des entités à but non lucratif

Le rapport indique également que 54% du financement de ces sociétés provient de subventions, tandis que 16% provient de dons et d’offres et 16% de revenus / recettes d’exploitation.

Par Nagendra Nath Sinha

La Loi sur l’enregistrement des sociétés est venue juste après la première guerre d’indépendance de l’Inde, en 1860, lorsque le contrôle du pays est passé à l’Empire. Le gouvernement britannique, peu familiarisé avec les modes de gouvernance indienne et probablement un peu méfiant quant au fonctionnement de la Compagnie des Indes orientales, a voulu façonner la gouvernance sur le modèle de sa mère patrie. Ils ne savaient pas non plus quelle serait la charge de travail; par conséquent, ils ont confié la responsabilité au registraire des sociétés par actions. Il s’agit d’une législation simple, qui crée essentiellement une personnalité juridique et les oblige uniquement à soumettre une liste annuelle des membres.

Cette structure réglementaire a duré 90 ans. Une fois la Constitution de l’Inde rédigée, la réglementation de la «société» est tombée entre les mains des gouvernements des États, découlant de l’entrée 32 de la liste des États sur «les sociétés et associations littéraires, scientifiques, religieuses et autres non constituées en société». De nombreux gouvernements d’État ont adopté leurs propres législations ou ont procédé à des modifications importantes, à des règles encadrées et à une gouvernance élargie. Cependant, la portée et la capacité réglementaires de la législation sont restées faibles.

Pendant ce temps, le nombre de ces sociétés a enregistré une croissance explosive en raison de l’expansion de l’économie et de la société et de la prise de conscience du rôle utile que la société civile et les institutions autonomes peuvent jouer dans la gestion de leurs activités dans de nombreux secteurs activité privée, s’acquittant de fonctions sociales et gérant des partenariats public-privé sans nécessiter une réglementation législative étendue. Les organismes sportifs comme la BCCI, les hôpitaux et les établissements d’enseignement, les organismes gouvernementaux comme les sociétés de santé publiques, etc., ont tous été enregistrés comme «sociétés».

Le nombre de sociétés enregistrées s’est également multiplié au cours des 20 dernières années. Un rapport sur les institutions à but non lucratif (NPI) en Inde (mars 2012) par la Division de la comptabilité nationale du Bureau central des statistiques (Ministère des statistiques et de la mise en œuvre du programme) a révélé qu’il n’y avait que 1,44 sociétés lakh enregistrées jusqu’en 1970, suivies par 1.79 enregistrements lakh dans la période 1971 à 1980, 5.52 enregistrements lakh dans la période 1981 à 1990, 11.22 enregistrements lakh dans la période 1991 à 2000, et jusqu’à 11.35 sociétés lakh ont été enregistrées après 2000. Ce rythme s’est poursuivi.

Selon le rapport du MOSPI, la valeur totale estimée de la production des 31,7 sociétés lakh enregistrées en Inde est de Rs 41,292 crore, qui est la somme des traitements, salaires et indemnités, honoraires payés, intérêts payés, loyer payé, autres dépenses de fonctionnement (biens et services achetés pour les activités courantes de l’institution), provision pour dépréciation, taxes payées et consommation de stocks. Le rapport indique également que 54% du financement de ces sociétés provient de subventions, tandis que 16% provient de dons et d’offres et 16% de revenus / recettes d’exploitation.

Au cours de l’expansion explosive des sociétés, de nombreux problèmes sont apparus. De nombreuses sociétés ont des opérations multi-états; cependant, la réglementation est fondée sur l’hypothèse de la nature locale des opérations. De nombreuses institutions ayant des opérations financières à grande échelle – comme la BCCI et de nombreuses institutions de recherche, des sociétés créées pour administrer des programmes ou gérer des institutions, des corps de temple ou même des organisations à but non lucratif – sont couvertes par ladite législation, mais le niveau de réglementation est comparable à celui des entreprises semblent inexistants.

Même un simple acte de dépôt de rapports annuels vérifiés n’est pas exigé. Un grand nombre des INP repérées avaient de mauvais résultats en matière d’emploi et de finances, et même si c’était le cas, elles refusaient souvent de fournir leurs comptes vérifiés, surtout si elles ne recevaient pas de fonds des organes statutaires. Enfin, même si les sociétés déposent leurs états financiers auprès du bureau du registraire, il n’existe aucun mécanisme pour maintenir cette base de données – un triste commentaire sur la qualité des statistiques au niveau de l’État.

Une approche uniforme à l’échelle nationale est donc essentielle. Il existe d’autres règlements – par exemple, ceux qui découlent de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la réglementation des changes, qui ne couvrent que certains aspects de la gouvernance et en couvrent un aspect mineur. Il existe également un mécanisme appelé ONG Darpan, qui a été créé pour les ONG qui recherchent un financement ou un soutien du gouvernement central. Encore une fois, sa couverture, au mieux, serait partielle.

Une comparaison avec la loi sur les sociétés est instructive à cet égard. La législation des sociétés régit non seulement la manière dont les sociétés seraient constituées et exploitées, gouvernées et gérées, la manière dont le conseil d’administration devrait être sélectionné, les principaux rôles et responsabilités de la direction, la manière dont leurs conseils seront constitués, mais aussi comment ils devraient accepter la part, accepter des dépôts et verser des dividendes, tenir des comptes, déposer des déclarations, résoudre des litiges, ainsi que des dispositions pour les inspections et les enquêtes. Un aspect plus important du règlement est la mise en place de mécanismes élaborés pour l’enregistrement ainsi que leur gouvernance. À cet égard, la réponse du gouvernement central a été vigoureuse. Non seulement il y a un ministère distinct pour sa réglementation, mais aussi une structure élaborée du registraire des entreprises avec plusieurs bureaux et un personnel suffisant.

En outre, l’ensemble des tribunaux chargés du règlement des différends et de son appel a également été créé. L’informatisation de son fonctionnement a renforcé l’efficacité de l’administration de la loi. Ce n’est peut-être pas parfait, mais il est certainement vigoureux.

Alors, quels sont nos arguments pour améliorer le cadre de gouvernance? Premièrement, pour améliorer la gouvernance, vous avez besoin de données. Il est extrêmement difficile d’obtenir des données dans la configuration actuelle, fragmentées et sur papier telles quelles. Deuxièmement, pour garantir le fonctionnement démocratique des ONG, étant donné que la participation à celles-ci fournit une éducation et une expérience à un grand nombre de personnes en matière de gouvernance, une réglementation minimale est nécessaire – par exemple, organiser des élections et tenir une réunion régulière de son Conseil d’administration et de son organe général, finaliser les comptes , assurer l’audit, préparer les rapports annuels, etc.

Comme mentionné précédemment, 52% du financement de l’enquête de 2012 sur les INP provenait de sources publiques; par conséquent, l’intérêt public est suffisant pour un fonctionnement efficace et transparent du secteur des ONG. Quatrièmement, si nous souhaitons ajouter de la crédibilité à l’ensemble du secteur des ONG et que cela aiderait davantage de fonds philanthropiques à entrer, l’amélioration de la gouvernance et de la réglementation est essentielle. Les observateurs se rappelleront peut-être que le ministre des Finances avait lancé l’idée d’une «bourse sociale» pour les ONG. Certains d’entre eux ont peut-être découlé du souci d’instaurer une gouvernance plus efficace.

Cinquièmement, l’enregistrement des sociétés et leur modification est une expérience éprouvante. L’amélioration de la gouvernance et de la prestation de services ajouterait à la «facilité de faire des affaires», dans ce cas en fait le credo de «charité» du PM.

Alors, quelle est notre prescription? Premièrement, promulguer une loi type et la diffuser dans tous les États pour adoption, comme cela a été fait dans de nombreux domaines. Deuxièmement, formuler un logiciel modulaire complet, comme cela a été fait pour l’enregistrement des documents fonciers. Il devrait y avoir une certaine flexibilité pour que les États y ajoutent des modules. Les États et l’Union pourraient former un SPV pour le faire, et ce SPV pourrait facturer aux ONG une somme modique pour la maintenance de leurs données et cela pourrait être lié à la taille des opérations. Troisièmement, créer un département et des directions séparés, selon le cas, dans les États pour la gouvernance des INP.

Certains observateurs ont suggéré de créer un Bureau du Commissaire aux œuvres de bienfaisance (comme dans le Maharashtra). Si l’État l’a fait pour les coopératives, il n’y a aucune raison pour laquelle il ne devrait pas le faire pour les ONG qui choisissent la voie de la société. Un mécanisme efficace de règlement des différends doit également être créé. Actuellement, les seuls recours possibles sont les tribunaux civils. Non seulement les coûts sont prohibitifs, mais cela ajoute également au fardeau des tribunaux. Le gouvernement central peut également envisager de soutenir les États dans le cadre d’un programme financé par le centre pour renforcer la réglementation des ONG, qui peut, entre autres, soutenir les petits INS par le biais du renforcement des capacités. L’autorégulation peut également faire partie du cadre réglementaire, une réglementation légère étant appliquée à ces entités.

Le gouvernement central devra peut-être légiférer pour les sociétés à états multiples pour lesquelles les recommandations d’un groupe d’experts sont déjà disponibles depuis juillet 2012. Au niveau central, le ministère des Affaires des entreprises (MCA) peut étendre son implication actuelle en aidant les États à gouverner les sociétés enregistrées. et peut tirer parti de sa riche expérience d’administration de la Loi sur les sociétés. L’enregistrement obligatoire et le renouvellement périodique en vertu de l’article 12A de la loi sur les technologies de l’information, en l’associant à un numéro d’enregistrement commun, pour le moment tiré de l’ONG Darpan, peuvent aider à faire la transition vers le régime proposé.

Il y a un autre ordre du jour inachevé dans la gouvernance du secteur des ONG concernant la fragmentation des domaines d’administration des différents cadres de gouvernance concernant les ONG. Le ministère du droit et de la justice est le ministère administratif en ce qui concerne les «trusts», tandis que d’autres formes d’enregistrement telles que celles des sociétés, des sociétés S8, etc., sont auprès du MCA. Cela peut aider si tous ces éléments sont soumis à la MCA.

L’auteur est secrétaire du Ministère du développement rural. Les opinions sont personnelles

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.