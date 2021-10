Améliorer la sécurité des passagers ! Indian Railways met en service de nouveaux ponts piétonniers dans les gares de Bandra et Khar Road

Récemment, deux autres Foot Over Bridges ont été mis en service dans les gares de Bandra et de Khar Road.

Indian Railways met en service un nouveau pont Foot Over Bridge ! La zone Western Railway, malgré le verrouillage induit par Covid-19, a entrepris avec succès divers travaux de modernisation et d’augmentation des infrastructures. Récemment, deux autres Foot Over Bridges ont été mis en service dans les gares de Bandra et Khar Road dans la ville de Mumbai, pour la sécurité et la commodité des passagers. Selon un communiqué de presse publié par Western Railways, un nouveau Foot Over Bridge (FOB) a été mis en service à la gare de Bandra du côté sud, reliant tous les quais de la gare, c’est-à-dire le quai numéro 1 au quai numéro 7.

Le chemin de fer zonal a en outre déclaré que le nouveau FOB mesure 80 mètres de long et que la largeur du pont est de 10 mètres. La construction de ce nouveau FOB a été faite à un coût de Rs 7 crores. De même, à la gare de Khar Road, un nouveau Foot Over Bridge a été mis en service pour un coût de Rs 8 crores. Ce Foot Over Bridge mesure 6 mètres de large et 110 mètres de long avec passerelle, qui mesure 5 mètres de large et 27 mètres de long du côté ouest, 18 mètres au milieu et 27 mètres de long à l’est avec des escaliers (Khar-sud). Ces deux nouveaux Foot Over Bridges ont été ouverts pour les voyageurs de bonne foi.

Avec ces deux nouveaux Foot Over Bridges, cinq FOB au total ont été mis en service dans la section suburbaine de Mumbai de Western Railways au cours de l’exercice 2021-2022. Le premier étant le FOB entre les gares de Bandra et Khar Road tandis que le second FOB est le MCGM Foot Over Bridge à Mahim (Nord) et le troisième à Santacruz. Le chemin de fer zonal a en outre affirmé qu’en dépit des temps difficiles actuels, la sécurité des passagers a été la priorité absolue. En outre, les travaux d’autres FOB, ROB, etc. sont également en cours, a-t-il déclaré. Tous ces efforts contribueront grandement à réduire la menace d’intrusion et à combattre les problèmes tels que la surpopulation sur les ponts, etc., a ajouté Western Railways.

