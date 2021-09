Améliorer l’accès à la contraception dans le monde post-Covid

La pilule combinée contraceptive orale est de loin le contraceptif confirmé le plus efficace, suivie par le dispositif contraceptif intra-utérin (IUCD), qui a une efficacité contraceptive de 99,5 pour cent.

Par le Dr Ranjana Dhanu

L’Inde, en tant que pays en développement, a été touchée par la surpopulation, les dernières estimations statistiques mettant la population du pays à 1,3 milliard de personnes.

La surpopulation a évidemment une influence directe sur la santé publique et les maladies telles que la tuberculose, le paludisme, la dengue et les infections d’origine hydrique, et le développement économique est également compromis en raison des énormes besoins financiers pour répondre à une si grande population. Et pour un pays comme l’Inde, la gestion de la population est une urgence nationale.

Les mesures contraceptives sont des méthodes adoptées par les couples sexuellement actifs pour éviter les grossesses non désirées. Ils sont classés comme hommes et femmes, ainsi que comme méthodes temporaires et permanentes. L’indice de perle détermine l’efficacité d’une technique contraceptive.

La pilule combinée contraceptive orale est de loin le contraceptif confirmé le plus efficace, suivie par le dispositif contraceptif intra-utérin (IUCD), qui a une efficacité contraceptive de 99,5 pour cent. Le DIU arrive en deuxième position avec une efficacité contraceptive de 96%. Les préservatifs ou les contraceptifs barrières ont une efficacité de seulement 90 %, et l’efficacité d’un préservatif peut être augmentée en prenant simultanément du Nonoxynol-9 (Spermicide). D’autres méthodes, telles que le retrait, la cape cervicale et la période de sécurité, ont un taux d’échec de plus de 30 % et ne sont pas fiables.

La pandémie a été comme un ouragan qui a balayé le monde entier. La virologie du COVID-19, la gravité de la maladie, son impact significatif sur la morbidité et la mortalité, et la difficulté à appréhender les premiers stades de la pandémie ont tous eu un impact sur les populations indiennes et mondiales. En raison des mesures de confinement et de distanciation sociale dans les zones métropolitaines, l’accès aux magasins médicaux a été entravé. Craignant le virus, les individus évitaient de visiter les magasins médicaux, et la demande maximale dans les magasins était pour des gants, des casquettes et des médicaments d’urgence pour lutter contre le coronavirus.

La perte d’emplois entraînant une crise financière au niveau domestique et l’augmentation de la violence domestique et des abus sexuels conduisent également à des grossesses non désirées. En raison du confinement, les femmes n’ont pas pu accéder aux OPD de gynécologie dans les hôpitaux municipaux généraux et les cliniques privées, ce qui a entraîné un manque de disponibilité des mesures contraceptives d’urgence et de routine.

En Inde, 68,4 % de la population vit en zone rurale. Les femmes des zones rurales comptent beaucoup sur l’ASHA et les centres de santé publique pour les pilules contraceptives orales, les préservatifs et les DIU.

En raison d’une pénurie de fournitures, les insertions régulières de DIU après l’accouchement dans les régions rurales ont été gravement affectées. Tout cela a entraîné un grand nombre de grossesses non désirées. Selon l’UNICEF, un confinement prolongé peut entraîner plus de 7 millions de grossesses non désirées dans le monde. L’absence de contraception post-partum a entraîné une augmentation de la morbidité et de la mortalité néonatales, ainsi que de la morbidité maternelle sous forme d’anémie et d’accouchements prématurés. Malgré le fait que le taux d’alphabétisation de l’Inde est actuellement de 75 % et qu’il y ait une prise de conscience généralisée de la nécessité de la contraception, une pénurie d’approvisionnement a gravement affecté la population, entraînant des grossesses non désirées.

Le gouvernement a pris d’énormes mesures via les médias sociaux pour sensibiliser au contrôle des naissances, à l’hygiène et à la distanciation sociale. Cette approche via les médias sociaux ainsi que la télémédecine et les consultations en ligne s’est avérée bénéfique pour fournir les informations pertinentes et sensibiliser pendant la pandémie.

La mise à disposition de cliniques mobiles par les autorités gouvernementales, la vaccination contre le coronavirus a insufflé une confiance raisonnable à l’ensemble de la population. Alors que la société tout au long de ce voyage du 20 mars au 21 septembre nous a permis de mieux comprendre la maladie dans laquelle les gens se concentrent désormais sur la modulation du mode de vie, l’exercice en gardant les morbidités et les comorbidités sous contrôle et en pratiquant la distanciation sociale. Ce sont de petits pas vers un avenir radieux, mais nous avons encore des kilomètres à parcourir avant que la situation économique des pays ne soit globalement rectifiée.

(L’auteur est consultant, gynécologie et obstétrique, PD Hinduja Hospital & Medical Research Centre, Khar, Mumbai. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne ne reflète pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.