Améliorer l’accès en ligne : pour que l’éducation en ligne ait un impact, nous devons surmonter les obstacles à l’accès

Il est heureux que le Centre envisage un référentiel de cours universitaires en ligne en partenariat avec des acteurs privés, pour héberger des cours provenant de plateformes d’éducation en ligne et mondiales et de fournisseurs d’éducation en ligne autonomes. Plus encore, dans le contexte de l’approbation récente par l’UGC de la livraison en ligne de 40 % des cours des universités. La pandémie a rendu flagrant le besoin d’un écosystème d’éducation en ligne robuste et bien que l’Inde ait dû rattraper son retard, libérant partiellement des diplômes en ligne par les universités après la pandémie, la décision n’est ni trop tardive ni trop petite. Alors que le nouveau référentiel organisera des cours adaptés aux programmes universitaires indiens, le gouvernement devrait envisager de puiser dans Swayam, la plate-forme MOOC (cours ouverts en ligne massifs) lancée en 2017. N’oubliez pas que Swayam, depuis son lancement, a enregistré près de 1,85 crore d’inscriptions. pour divers cours animés par 203 instituts partenaires. Il y a eu plus de 11 lakh inscriptions aux examens et près de 1,2 lakh certifications réussies. Bien sûr, Swayam abrite également des cours du secondaire supérieur et des cours de qualification, mais il est probable qu’une partie importante des réussites se situera dans l’enseignement supérieur. En ce qui concerne les cours des universités étrangères et ceux développés par les plateformes d’enseignement privé, étant donné qu’ils seront organisés en fonction des programmes universitaires indiens, la nécessité d’une surveillance réglementaire importante est supprimée.

Cependant, le plus grand obstacle à franchir pour le pays reste l’accès à l’éducation en ligne. Alors que l’on s’attend à ce que ce soit mieux au niveau universitaire qu’au niveau scolaire, le fait que les étudiants de toutes les universités aient invoqué des problèmes d’accès et de prestation de l’enseignement en ligne pour exiger l’annulation des examens souligne la nécessité de résoudre ces problèmes. Le problème de l’accès s’est avéré débilitant pour l’enseignement scolaire. Comme le suggère l’ASER couvrant les premiers mois de la pandémie de l’année dernière, il existe une forte inégalité en termes d’accès aux appareils et à Internet entre les enfants inscrits dans les écoles publiques (plus susceptibles d’appartenir aux ménages les plus pauvres) et dans les écoles privées (probablement appartiennent à des ménages relativement plus aisés). Comme ce journal l’a déjà souligné, cette iniquité est susceptible d’exacerber davantage les écarts d’apprentissage entre les deux cohortes et de pousser les enfants des ménages pauvres dans une insécurité financière et professionnelle future encore plus profonde qu’ils ne le risquent déjà. Alors que certaines études ont indiqué une plus grande volonté des ménages à investir dans des appareils et Internet pour fournir un accès en ligne aux services, la question de savoir comment cela peut être possible et dans quelle mesure cela peut être durable, en particulier avec la pandémie exacerbant les risques de chômage au bas de la pyramide. Les trois quarts des personnes interrogées dans une enquête récente ont signalé, entre autres facteurs, la connectivité et l’abordabilité comme des obstacles à l’accès numérique à l’éducation, les régions les plus pauvres du pays étant plus touchées. Les inquiétudes sont aggravées par la probabilité que les filles soient moins bien loties que les garçons. Même si le Centre travaille sur le référentiel en ligne des cours universitaires, il est nécessaire d’améliorer considérablement l’accès à tous les niveaux. Cela dit, ce sont les États qui devront prendre les devants, en particulier pour les ménages pris en charge par leurs écoles.

