Améliorer le contrôle de la qualité, stimuler la recherche autochtone, essentiel pour rendre les médicaments accessibles à davantage d’Indiens

Par Nikkhil K Masurkar

L’Inde est le plus grand fournisseur de médicaments génériques dans le monde et l’industrie pharmaceutique indienne devrait atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2025. Pourtant, l’accessibilité aux médicaments reste un rêve lointain pour de nombreux habitants du pays. Bien que l’Inde ait les prix des médicaments les moins chers au monde, les politiques strictes de contrôle des prix mises en place par le gouvernement ne permettent pas aux fabricants de stimuler la recherche locale et ne permettent pas non plus l’accessibilité universelle.

En outre, la surproduction de formulations médicamenteuses locales ne parvient souvent pas à répondre aux normes mondiales, ce qui rend difficile pour les exportateurs qui s’approvisionnent auprès de fabricants tiers d’explorer de nouveaux marchés. Ces goulots d’étranglement, associés à un régime de réglementation médiocre et au manque d’inspecteurs des médicaments, constituent de sérieuses menaces pour l’industrie pharmaceutique indienne afin de rendre les médicaments abordables accessibles à tous.

La recherche autochtone et l’assurance de la qualité sont la clé

Selon les conclusions de l’Organisation mondiale de la santé, près de 40 pour cent des médicaments essentiels en Inde avec le prix de détail maximal le plus bas sont nettement plus coûteux que les coûts de production estimés. Le prix élevé des médicaments ainsi que les politiques mal conçues rendent l’accès aux médicaments essentiels prohibitif pour de vastes pans de la société. Comme par exemple, les médicaments «innovants» des sociétés étrangères ont été exemptés du contrôle des prix pendant 5 ans afin d’améliorer l’accès aux médicaments pour les Indiens. Mais en réalité, combien de personnes peuvent se permettre des médicaments aussi coûteux?

La volonté d’exempter les entreprises étrangères du contrôle des prix vient en fait du manque de recherche locale. Un patient cancéreux sur 13 dans le monde est un Indien, mais jusqu’à présent, l’Inde n’a été en mesure d’introduire que sept nouveaux médicaments anticancéreux. Par rapport à cela, plus de 50 thérapies révolutionnaires sont déjà disponibles dans différents pays. Alors que les brevets sur les produits étrangers sont ce que les entreprises indiennes attendent avec impatience, mais même dans ce cas, le prix des médicaments génériques basés sur le module basé sur le marché a tendance à être assez élevé. Des médicaments abordables sont sans aucun doute nécessaires, mais le plus important est de stimuler la recherche indigène.

La mauvaise structure de réglementation où la réglementation est partagée entre le gouvernement central et les autorités de l’État a également conduit à des problèmes omniprésents sur le marché indien des médicaments. La pénurie aiguë d’inspecteurs des médicaments dans tous les États ainsi que le manque d’infrastructures appropriées pour les contrôles de qualité dans plusieurs États affectent chaque étape du processus de production, compromettant la qualité des médicaments.

Atténuer les défis

Les fabricants de vaccins indiens sont devenus des acteurs importants sur le marché mondial, en particulier après l’introduction de Covishield et de Covaxin pour le coronavirus. L’industrie est également en mesure de produire des vaccins nouveaux et plus complexes tels que l’Haemophilius influenzae de type B, la méningite, les vaccins antipneumococciques conjugués, les vaccins antirotavirus et les vaccins contre la grippe A (H1N1). La mise en œuvre efficace des politiques et des interventions de soutien du gouvernement peut aider à atténuer les risques pris par l’industrie pour étendre davantage la recherche indigène sur les médicaments.

En outre, il est nécessaire d’investir phénoménalement dans la fabrication d’API pour réduire la dépendance aux API chinoises (ingrédients pharmaceutiques actifs). Pour obtenir un avantage concurrentiel dans ce domaine, l’Inde doit investir dans le développement ou l’acquisition de l’ensemble de capacités souhaité, y compris la R&D et la fabrication.

Du point de vue de la qualité, le gouvernement doit moderniser les systèmes de qualité, les infrastructures et renforcer les capacités pour maintenir l’image de l’Inde d’un fournisseur fiable et de haute qualité. Les acteurs de l’industrie devront adopter une approche holistique pour transformer fondamentalement leurs systèmes qualité dans toutes les dimensions. Cette approche aidera les acteurs à favoriser une amélioration durable des normes de qualité, non seulement en renforçant les processus de base, mais également en améliorant les capacités, les mentalités et les systèmes de gestion des performances liés à la qualité dans toute l’organisation pour institutionnaliser l’amélioration.

En dehors de cela, la structure réglementaire doit être modifiée pour faciliter une meilleure coordination et coopération entre les FDA des États. La centralisation du système de licences peut réduire le nombre de médicaments de qualité inférieure sur le marché et tenir tous les États responsables des approbations de licences.En outre, il est urgent de définir des normes pour les inspections et de fournir des ressources et une formation aux inspecteurs des médicaments au niveau local. .

Mots finaux

Pour un taux de croissance robuste et un marché durable, les modèles commerciaux innovants contribuent grandement à équilibrer les coûts de fabrication locaux et le contrôle des prix des médicaments. Des dépenses de santé plus importantes et une mise en œuvre efficace de politiques bien établies peuvent faire de l’Inde un véritable atmanirbhar dans ce segment.

(L’auteur est le directeur exécutif d’ENTOD. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

