Améliorer le système d’innovation de l’Inde – The Financial Express

Et l’ouverture commerciale crée à la fois une pression concurrentielle pour l’innovation et améliore le flux d’idées à travers les frontières internationales. (Image représentative)

Lors du forum politique NCAER-Brookings India le mois dernier, Sajjid Chinoy a présenté une recherche conjointe avec Toshi Jain, dans laquelle ils ont analysé un moteur clé de la croissance économique : ce que les économistes appellent la productivité totale des facteurs (PTF). La PTF est le contributeur résiduel à la croissance mesurée du PIB, après prise en compte de la croissance du capital physique, de la main-d’œuvre, de l’éducation et des compétences (capital humain dans le jargon des économistes). Ils ont découvert que la croissance de la PTF en Inde avait ralenti au cours de la dernière décennie, en partie à cause de facteurs mondiaux et cycliques, mais aussi à cause de la détérioration de l’investissement public indien, du crédit industriel et de l’ouverture au commerce mondial.

La théorie économique suggère que sans une croissance robuste de la PTF, la croissance économique globale s’arrêtera à mesure que les rendements décroissants s’installeront. L’Inde est peut-être loin de cette situation, mais une PTF plus élevée est, à certains égards, un cadeau – elle augmente la production sans augmenter contributions. Bien sûr, l’histoire ne peut pas être aussi simple. La croissance de la PTF est généralement le résultat de certains types d’investissements, qui ne sont pas toujours mesurés efficacement ou pas du tout, il ne s’agit donc pas simplement d’obtenir quelque chose pour rien. Le meilleur exemple est celui des dépenses de R&D qui, si elles se traduisent par les bonnes innovations, peuvent augmenter la productivité.

Les trois variables mises en évidence par Chinoy et Jain indiquent des mécanismes possibles d’innovation productive. L’investissement public a des retombées qui ne sont souvent pas mesurées, comme de meilleures routes réduisant les temps de transport. Un crédit adéquat est nécessaire pour traduire les idées en innovations concrètes ; par exemple, par des investissements dans de nouvelles machines ou usines. Et l’ouverture commerciale crée à la fois une pression concurrentielle pour l’innovation et améliore le flux d’idées à travers les frontières internationales.

Existe-t-il un cadre sous-jacent pour comprendre le processus d’innovation dans une économie ? Alors que plusieurs économistes classiques mettaient l’accent sur l’innovation, l’idée moderne d’un « système national d’innovation » semble avoir été systématiquement explorée par Christopher Freeman, un économiste britannique, à partir des années 1980. De nombreux économistes européens ont suivi le même chemin intellectuel, mais l’idée n’a pas semblé être aussi importante dans la pensée de la politique économique indienne, du moins jugée par l’attention du public.

Une exception est le Centre pour la technologie, l’innovation et la recherche économique (CTIER), basé à Pune. L’un des dirigeants du CTIER est Naushad Forbes, coprésident de Forbes Marshall et ancien président de la CII. En 2016, il a fourni une analyse complète du système d’innovation de l’Inde, dans laquelle il a évalué ses progrès au cours du quart de siècle après les réformes du big-bang de 1991, ainsi que les domaines de carence persistante. Il a noté l’échec de l’Inde à progresser dans plusieurs secteurs technologiquement dynamiques, tels que le matériel technologique, les équipements électroniques et l’aérospatiale et la défense. Il a également noté la nécessité de tirer parti du stock de personnes qualifiées de l’Inde dans des efforts accrus de R&D, et la nécessité de mettre à niveau le système d’enseignement supérieur dans la bonne direction, notamment en améliorant l’articulation avec les laboratoires de recherche industrielle.

En 2018, Swati Mehta, de l’Université Guru Nanak Dev, a confirmé les idées de Forbes avec une analyse quantitative formelle. Par exemple, elle a découvert que les dépenses publiques de R&D, le stock de personnel scientifique et technologique, le stock mondial de brevets et l’indice d’ouverture commerciale du pays avaient tous des effets positifs sur l’innovation. Conformément à Forbes, mais pas aussi en détail sur le plan politique, elle a noté que les politiques nationales devraient être axées sur l’amélioration des intrants qui augmentent l’innovation.

Si l’on examine l’élaboration des politiques de l’Inde au cours de plus de sept décennies d’indépendance, il est clair que les gouvernements successifs ont toujours accordé une certaine attention à la science et à la technologie, ainsi qu’à l’innovation. On peut soutenir que le gouvernement actuel, remontant à son premier mandat et poursuivant son mandat actuel, s’est plus que jamais concentré sur l’amélioration des performances de l’Inde dans des domaines qui devraient renforcer l’innovation, tels que la technologie numérique et la fabrication de produits électroniques, parmi plusieurs autres domaines stratégiques. . À la lumière de cet accent, l’échec du système national d’innovation de l’Inde à se transformer de la manière envisagée par Forbes suggère qu’il manque encore quelque chose. Je suppose qu’une plus grande ouverture commerciale, une meilleure intermédiation financière et plus d’investissements publics, bien que souhaitables, peuvent ne pas suffire pour une transformation. Cela peut nécessiter de puiser davantage dans le réservoir mondial de capital humain, dans les secteurs privé et public, dans l’éducation et dans la R&D, avec des innovations institutionnelles pour rendre cela efficace.

Professeur d’économie, Université de Californie, Santa Cruz

