Améliorer l’employabilité : la poussée de l’UGC vers les diplômes d’apprentissage plus est la bienvenue

L’UGC incitant les collèges et les universités à proposer des cours de premier cycle comprenant une formation industrielle et un apprentissage est une étape indispensable vers l’amélioration de l’employabilité des jeunes. Le chômage est peut-être tombé à 7,35% ces dernières semaines mais reste élevé. Les pertes d’emplois ont été énormes et la reprise semble incertaine pour beaucoup. Dans un tel contexte, la nécessité est de rendre les diplômés plus employables afin qu’ils soient en mesure d’être compétitifs sur un marché du travail tendu ; la plupart des diplômés en génie, comme certaines enquêtes l’ont montré, étaient considérés comme inaptes au travail, et le problème est susceptible d’être bien pire dans d’autres disciplines. Étant donné que les programmes d’études pour lesquels l’UGC se bat doivent être développés en consultation avec les conseils sectoriels des compétences, l’AICTE et les organismes de l’industrie tels que la Ficci et le CII, il est probable que ce problème sera résolu dans une large mesure. La structure de ces diplômes est susceptible de mettre les étudiants dans les ateliers pendant une année, répartie sur toute la durée du cursus.

Les directives pertinentes, publiées en juillet de l’année dernière, sont assez progressives et traitent de manière optimale ces cours de premier cycle sur un pied d’égalité avec les cours réguliers, en particulier en ce qui concerne l’admissibilité à l’admission aux cours de troisième cycle. Alors que les directives stipulent qu’au moins 20 % du total des crédits du programme menant à un diplôme avec apprentissage intégré doivent être affectés à l’apprentissage/au stage, l’Inde peut s’inspirer du livre allemand pour certains cours à orientation professionnelle. L’Allemagne a été un pionnier en matière de qualification et de mariage de l’apprentissage avec les universitaires, et ceux qui optent pour son « système de double connaissance » passent généralement 70 % de la durée du programme sur le lieu de travail/atelier, à apprendre sur le tas, et 30 % dans le salle de cours. Ce système a garanti, selon une série d’enquêtes, des niveaux d’emploi très élevés parmi les personnes inscrites, même dès les dernières étapes de l’achèvement du cours. De tels programmes ne sont pas seulement certifiés par l’université mais aussi par les guildes universitaires du pays, ce qui conduit à une plus grande acceptabilité des diplômés par les employeurs potentiels.

Bien que le système soit soutenu par une loi, les normes les plus élevées en matière de formation, d’universitaires et de bien-être des apprentis sont maintenues grâce à une étroite collaboration entre les universités, les entreprises, les associations industrielles et les syndicats. L’autre aspect crucial est la normalisation d’un cours à travers le pays, ce qui signifie qu’un étudiant certifié pour l’achèvement d’un programme géré par une université dans une région est traité sur un pied d’égalité avec les diplômés d’un programme géré par une université d’une autre région; à cette fin, on s’attend à ce que le régulateur indien de l’enseignement supérieur demandant aux universités de fournir des détails sur les programmes qu’ils souhaitent exécuter conduira à un certain degré de normalisation à travers les zones géographiques.

Les organismes de l’industrie peuvent jouer un grand rôle à cet égard puisqu’ils seraient le meilleur endroit pour évaluer un niveau commun d’exigence. L’industrie et le gouvernement devront faire le gros du travail pour faire prospérer l’espace de compétences dans le pays. Alors que l’Inde ne consacre que 1% de son PIB à la qualification, si le pays veut rejoindre de manière significative la chaîne d’approvisionnement mondiale, les dépenses doivent atteindre au moins 7 %. L’industrie doit également s’associer à ces efforts. En Allemagne, 400 000 entreprises, grandes et petites, participent officiellement à l’effort de formation en alternance — 80 % des grandes entreprises du pays engagent des apprentis par cette voie — en contraste frappant avec seulement 30 000 à 35 000 en Inde.

