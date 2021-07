Améliorer l’enseignement et l’apprentissage en ligne : transformer l’éducation en cas de pandémie

L’éducation en ligne était le recours choisi mais les étudiants et les parents avaient beaucoup d’appréhensions à ce sujet.

Par le Dr Jitendra Kumar Mishra,

La nécessité, dit-on à juste titre, est la mère de l’invention. A cela, on peut ajouter qu’elle est aussi l’ancêtre de l’innovation. La nécessité de l’éducation en ligne causée par la pandémie de Covid-19 a maintenant inspiré les éducateurs à innover, rationaliser, improviser et affiner l’expérience d’enseignement et d’apprentissage en ligne alors que nous avançons dans la nouvelle année universitaire.

D’entrée de jeu, il faut admettre que la fermeture soudaine et inattendue des établissements d’enseignement en 2020 à la suite du confinement a pris tout le monde par surprise. Personne n’était préparé à cette pandémie unique en un siècle. Naturellement, il y avait la panique et la pression de poursuivre le processus d’enseignement-apprentissage pour terminer la session académique.

L’éducation en ligne était le recours choisi mais les étudiants et les parents avaient beaucoup d’appréhensions à ce sujet. Certains y ont même résisté. Les enseignants, habitués à dispenser un enseignement en classe, ont dû passer à l’enseignement en ligne et maintenir les normes pédagogiques en même temps. Les problèmes de la fracture numérique, des problèmes technologiques et des lacunes dans l’apprentissage ont surgi. Même les régulateurs ont dû explorer les moyens de mener les examens avec une diligence raisonnable afin que les résultats puissent être déclarés à temps.

Mais il y a un fait universel à propos de tous les bons enseignants – ils sont aussi de bons apprenants.

En 2021, le secteur de l’éducation a tiré les leçons de l’expérience de l’année précédente et applique les leçons pour optimiser les résultats de l’apprentissage en ligne. Cette transformation de l’éducation dans la pandémie se déroule sur plusieurs fronts.

Une meilleure infrastructure informatique

Au fil du temps, les établissements ont créé l’infrastructure informatique nécessaire pour faciliter un enseignement et un apprentissage en ligne fluides et transparents. Les enseignants et les élèves sont devenus si habiles à utiliser des plateformes et des outils numériques qu’en dehors des cours, même d’autres activités complémentaires telles que des quiz, des débats, des concours et des examens sont organisées en ligne.

Combler les lacunes en matière d’apprentissage

L’un des inconvénients de l’éducation en ligne était la possibilité de lacunes dans l’apprentissage parmi les étudiants qui ne sont pas bien connectés au numérique ou qui ne sont pas avertis en technologie. Ces lacunes d’apprentissage sont maintenant comblées par les enseignants grâce à des cours asynchrones personnalisés et centrés sur l’élève.

Rendre l’éducation en ligne interactive et intéressante

Pour garantir un engagement continu des élèves, les enseignants rendent l’apprentissage en ligne plus interactif et intéressant grâce à des cours synchrones qui impliquent la participation simultanée de toute la classe. Les élèves peuvent interagir non seulement avec les enseignants, mais aussi entre eux pour partager leurs idées et opinions.

Hausse de la formation des enseignants

Il y a eu une augmentation substantielle de la formation des enseignants au cours de la dernière année. Les professeurs et le personnel ont suivi la formation nécessaire pour une plus grande compétence d’enseignement en mode en ligne.

Réalisation d’examens et d’évaluations en ligne

Les établissements d’enseignement sont mieux équipés pour mener des examens en ligne, tout comme les étudiants sont mieux préparés à passer les tests en ligne. Des outils et logiciels numériques sont désormais utilisés pour évaluer les progrès scolaires des étudiants et découvrir les domaines académiques dans lesquels les étudiants sont en retard.

Apprentissage socio-émotionnel

Les établissements font tout leur possible pour s’assurer que l’apprentissage socio-émotionnel des étudiants ne soit pas entravé par l’apprentissage en ligne. Des événements annuels, des festivals, des webinaires, des conférences et des programmes de pré-orientation sont organisés en ligne pour enrichir l’expérience d’apprentissage en ligne.

Surtout, il est de plus en plus évident que l’apprentissage en ligne est un bon substitut – mais pas un remplacement – pour l’enseignement en classe en personne. Les établissements ont désormais répondu aux appréhensions des élèves et des parents. Même le processus d’examen en ligne et de déclaration des résultats a été minutieusement testé. En conséquence, en 2021, le secteur de l’éducation est bien mieux placé pour relever le défi de dispenser une éducation en ligne afin que l’apprentissage puisse continuer à enflammer et éclairer les jeunes esprits.

(L’auteur est directeur, Jaipuria School of Business, Ghaziabad. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

