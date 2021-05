Améliorez Hindalco pour “ acheter ” grâce à une augmentation constante du RoE

Ce n’est qu’avec des prix de l’aluminium soutenus à des niveaux plus élevés pendant deux ans et la certitude de prix compétitifs de l’électricité sur le marché intérieur permettront à la direction d’envisager sérieusement l’expansion des fonderies.

La dette nette a été réduite de Rs 64bn QoQ. EBITDA conso ND / TTM à 2,6x. Sur 1090 millions de dollars d’investissements nationaux prévus pour les 5 prochaines années, Hindalco prévoit de dépenser 27 milliards de roupies au cours de l’exercice 22 (contre 16 milliards de roupies en glissement annuel). La dette nette a augmenté d’environ 80 milliards de roupies en glissement annuel. La hausse des prix des matières premières entraînera un besoin en fonds de roulement plus élevé et pourrait conduire à des chiffres ND / EBITDA plus élevés pour Q1FY22E.

Les ventes d’aluminium ont surpris à 329 kte (attendu 315 kte). Les ventes à plus forte valeur ajoutée conduisent à une prime réalisée plus élevée; La hausse des coûts n’a cependant pas permis l’augmentation des spreads intégrés – l’augmentation de la marge à 102 $ US / te QoQ était en ligne avec le LME (ajusté pour les couvertures) et la croissance du MJP QoQ. Des ventes intérieures plus élevées (50% du mix) et des ventes à valeur ajoutée plus élevée (à 28% du mix) ont entraîné une hausse des primes. Une combinaison de liaisons significativement élevée de 93% a contribué aux coûts d’électricité – une normalisation (retour à 75%) est attendue au premier trimestre de l’exercice22.

L’EBITDA du cuivre a surpris malgré un TcRc en sourdine. Le TcRc bas se manifeste par une forte baisse des primes réalisées. L’EBITDA du cuivre a chuté de seulement 30 $ US / te QoQ, partiellement protégé par une augmentation des ventes de cuivre – en hausse de près de 47% QoQ à 107kte. La performance du premier trimestre de l’exercice22 sera affectée par une faible demande et une baisse des ventes de barres – la hausse des prix du cuivre étant en partie responsable.

Souligne que les investissements en amont sont les derniers en priorité; mise à niveau vers ACHETER. Le coût de l’électricité en Inde n’étant pas compétitif par rapport aux fonderies hydroélectriques / chinoises, les vents contraires ESG derrière la mise en place d’une centrale électrique au charbon et la volatilité du LME malgré les coupures d’aluminium chinoises sont quelques-unes des raisons de la priorité reléguée de l’expansion des fonderies . Ce n’est qu’avec des prix de l’aluminium soutenus à des niveaux plus élevés pendant deux ans et la certitude de prix compétitifs de l’électricité sur le marché intérieur permettront à la direction d’envisager sérieusement l’expansion des fonderies. Cela montre l’engagement à

Vision stratégique à 5 ans, c’est-à-dire expansion organique en aval, désendettement et rendement pour les actionnaires – dans cet ordre.

Nous passons à BUY, comme engagement, assurera une augmentation constante du RoE et du P / B.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.