Améliorez la vidéo 4K et les jeux en ligne avec ces automates réduits de 25 % sur Amazon | La technologie

Quand le WiFi ne donne plus de lui-même, la solution est une connexion CPL. Vous obtiendrez une vitesse et une stabilité maximales.

L’utilisation du WiFi est très confortable, mais parfois la connexion n’atteint pas tous les coins de la maison, ou la vitesse souffre de hauts et de bas.

Ceux-ci valent la peine d’être essayés Tenda PH6 PLC qui a un connecteur Gigabit et une remise de 25%. Ils restent à seulement 35,99 euros. Vendu et expédié gratuitement par Amazon, en une journée.

Technologie CPL transporte Internet sur le réseau électrique, et il est beaucoup plus rapide et plus stable que le WiFi. Vous branchez un CPL dans une prise, le connectez au routeur et placez l’autre CPL dans n’importe quelle autre prise de la maison. Là tu auras une connexion Ethernet pour connecter par câble un ordinateur, une console, une télévision ou un point d’accès WiFi.

Avoir des automates avec connexion Gigabit pour seulement 35,99 euros sur Amazon

Il est important de savoir que ces automates Tenda PH6 n’ont pas de WiFi. C’est-à-dire qu’ils transmettent Internet sur le réseau électrique via un câble Ethernet. Ils sont donc conçus pour se connecter directement à un PC, un téléviseur ou une console câblée, mais pas à un mobile.

Un avantage important est que la connexion Ethernet est Gigabit, ce qui signifie qu’il accepte une connexion Internet jusqu’à 1 000 Mbps. Les autres automates de ce prix n’acceptent que jusqu’à 100 Mbps.

Par conséquent, il est idéal pour profiter d’un contenu nécessitant un débit binaire élevé, comme Netflix, Disney + ou Amazon Prime Video en résolution 4K, ou pour jouer en ligne, où la stabilité de la connexion est très importante.

Ce sont des appareils Plug’n Play, ce qui signifie que aucune configuration ou logiciel requis. Vous les connectez à n’importe quelle prise, connectez l’un d’eux au routeur et la transmission Internet via le réseau électrique est automatique.

C’est la solution idéale pour les familles vivant dans une maison à deux étages, où le WiFi ralentit ou n’atteint pas tous les sites. Vous pouvez placer plus d’API du même modèle et de la même marque, si vous avez besoin de plus de connexions.

Et aussi vous ne perdez aucune prise, car chaque automate possède sa propre prise intégrée.

