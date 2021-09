Améliorez l’efficacité énergétique de votre maison et économisez sur la facture avec ces gadgets | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Économisez sur votre facture d’électricité avec ces produits pour rendre votre maison plus économe en énergie.

Si vos factures d’électricité ne cessent de vous faire peur chaque mois, même avec les dernières mesures gouvernementales, il existe des moyens intelligents d’économiser de l’énergie et de faire de votre maison une maison avec une plus grande efficacité énergétique.

Il existe des produits qui vous permettent d’économiser de l’énergie en gardant la chaleur à l’intérieur en période de froid, ou de faire entrer la chaleur le moins possible dans votre maison en période estivale.

N’oubliez pas que pour économiser de l’énergie, il est préférable d’avoir des produits avec un label énergétique avec le score le plus élevé, c’est-à-dire à partir de A (A +, A ++ et A +++). Vous pouvez vous renseigner sur les mythes sur la facture d’électricité ou les appareils qui consomment le plus d’énergie pour vous faire une idée.

Bien que la meilleure chose soit que votre bâtiment soit construit avec des matériaux thermiques, ces produits sont ceux qui peuvent vous aider à mieux maintenir la température de votre maison.

Fenêtres à rupture de pont thermique

Fenêtres à isolation thermique chez Leroy Merlin

Une grande partie du froid et de la chaleur qui pénètrent dans votre maison et qui vous obligent à allumer les climatiseurs, les ventilateurs ou le chauffage passent par les fenêtres. C’est pourquoi il est important que, si vous le pouvez, vous changiez les traditionnels en bois ou en aluminium pour des plus avancés.

Vous avez besoin de fenêtres avec rupture de pont thermique. Comme son nom l’indique, le pont thermique est une zone où les températures sont transmises, par exemple la chaleur de l’extérieur est transmise dans la maison.

Avec la rupture du pont thermique, normalement une fenêtre à deux ou trois vitres séparées par une chambre à air et avec des matériaux qui empêchent la température de passer.

Vous pouvez trouver des fenêtres à rupture de pont thermique de taille standard chez Leroy Merlin à des prix imbattables et la plupart avec des stores intégrés, une autre caractéristique importante pour empêcher les entrées de chaleur.

Rideaux thermiques

Rideau thermique gris clair 117x138cm à 26€ sur Amazon

Les rideaux empêchent la lumière extérieure de pénétrer et ajoutent une couche d’intimité à votre maison. Mais en plus de vos rideaux normaux, vous pouvez ajouter des rideaux thermiques.

Ces rideaux sont faits de matériaux plus épais qui bloquent les rayons du soleil. De cette façon, la chaleur rebondit vers l’extérieur et pénètre le moins possible dans votre maison.

L’un des rideaux thermiques les plus vendus sur Amazon est à seulement 26 euros dans un format de 117 x 138 cm. Mais ils ont plus de tailles et de couleurs que le noir ou le gris foncé.

Oui, vous pouvez avoir des rideaux thermiques en blanc, rose, jaune, vert, or, bleu… pratiquement n’importe quelle couleur. Vous pouvez trouver de nombreux modèles et mesures sur Amazon.

Coupe-froid pour portes

Obtenez des coupe-froid de porte sur Amazon

Perdre la chaleur générée par votre chauffage ou le froid de votre climatisation est un problème qui vous fait payer plus cher pour maintenir la température dans votre maison. Il est important de maintenir cette température le plus longtemps possible et de colmater les fuites éventuelles.

Les portes sont généralement une issue de secours pour la température, surtout la partie basse puisque cela dépend de votre étage et de la taille des portes il peut avoir plus ou moins d’espace.

Un coupe-froid aide à empêcher l’air de s’échapper de votre pièce ou de la porte de la rue, aussi que l’air froid ou chaud de l’extérieur entre.

Il existe deux formats largement utilisés. Eh bien celles qui collent comme profil à une partie de la porte, très courantes dans les portes d’entrée, comme celle-ci en blanc, gris et noir en tailles de 1 et 2 mètres à partir de 8,69 euros.

Vous avez également la possibilité d’utiliser deux tubes de mousse réunis et de pouvoir l’utiliser et l’enlever quand vous le souhaitez, parfait pour les portes intérieures.

Cette option de 90 centimètres coûte 13,99 euros et vous pouvez la couper à votre guise.

Prises programmables

Cette prise intelligente est compatible avec Alexa et Google Assistant, bien que vous puissiez également la contrôler depuis l’application TP-Link.

Les prises programmables ne servent pas seulement à automatiser votre maison, beaucoup ont également un compteur d’énergie et avec la possibilité de s’intégrer à d’autres produits, tels que des thermomètres, vous pouvez créer des automatisations pour économiser de l’énergie.

Cette prise intelligente et programmable TP-Link Tapo P100 C’est l’un des best-sellers sur Amazon et l’un des mieux cotés, il est aussi très bon marché, il coûte moins de 10 euros.

C’est une prise que vous pouvez contrôler depuis votre mobile où que vous soyez, basse consommation et qui se connecte à votre réseau WiFi.

Vous pouvez créer des horaires pour que le produit que vous souhaitez s’allume automatiquement, par exemple un climatiseur, un ventilateur ou un radiateur électrique.

Étant compatible avec Google Home et avec Alexa, vous pouvez l’intégrer à un capteur de température pour indiquer que lorsqu’une pièce atteint une certaine température, elle s’allume.

Ampoules LED à intensité variable

Cette ampoule WiFi à intensité réglable est compatible avec tous les principaux assistants virtuels. De plus, vous pouvez le contrôler depuis l’application TP-Link sans avoir besoin de pont ou d’accessoire supplémentaire.

Les Ampoule LED elles ont été une véritable révolution pour économiser l’énergie par rapport aux anciennes ampoules à incandescence. Et depuis l’arrivée des ampoules connectées dont vous pouvez régler à la fois leur couleur et leur intensité, elles sont de plus en plus utiles.

Les ampoules LED à intensité variable vous permettent d’ajuster le niveau de luminosité, réduisant ainsi votre consommation d’énergie.

Si vous voulez juste une ampoule LED dimmable, sans rien d’autre, cette Pack de 2 AmazonBasics il ne coûte que 12 euros.

Si vous souhaitez une ampoule LED blanche que vous pouvez régler et également connectée, cette TP-Link Tapo L510E Cela ne vous coûtera que 10 euros.

Et si vous souhaitez ajouter des couleurs à ces ampoules, cette Meross pack de 2 unités Cela ne vous coûtera que 21 euros. Si vous avez besoin de beaucoup, alors ce pack de 6 ampoules Aigostar Cela vous coûte moins de 33 euros.

