Nous augmentons le BPA FY23E de 27% en raison de l’amélioration des activités de base, gRevlimid et Winlevi. Augmenter le multiple à 28x sur le BPA consolidé pour tenir compte des pertes de spécialité à court terme qui donnent un TP révisé basé sur le SOTP de 950 .

Le chiffre d’affaires / EBITDA / PAT de Sun Pharma (SUNP) au premier trimestre de l’exercice 22 a dépassé les estimations du consensus de 11 % / 30 % / 40 %, car toutes les entreprises ont mieux performé que les attentes, les vents arrière de Covid étant soutenus par une reprise structurelle.

Nous mettons SUNP à « ACHETER » en raison de : i) la surperformance d’Ilumya et la forte reprise de Cequa pour aider à atténuer la perte d’Absorica ; b) Winlevi renforce son portefeuille derma pour monétiser la force de vente d’Absorica ; c) Lancement de gRevlimid au cours de l’EX23, croissance généralisée en Inde, hausse de Winlevi et accélération des spécialités pour se traduire par une marge de plus de 30 % au cours de l’EX24.

Points à retenir pour le premier trimestre de l’exercice 22 : excellentes performances globales : 11 % du chiffre d’affaires supérieur, car toutes les entreprises ont dépassé les attentes. US à 380 millions de dollars ; meilleure performance en neuf trimestres grâce à Ilumya qui a atténué l’impact des génériques d’Absorica. Ilumya a doublé en glissement annuel selon les données secondaires. L’Inde, ex-Covid, a connu une croissance à deux chiffres. La marge brute a légèrement diminué en raison de la générisation d’Absorica, mais la baisse des coûts de personnel et le contrôle des charges d’exploitation ont permis de dépasser la marge d’EBITDA à 28,4 %.

Croissance sans entrave à venir alors que la spécialité renforce la confiance : à l’exception de la générisation d’Absorica qui devrait se terminer au cours des deux prochains trimestres, SUNP est sur le point de connaître une croissance constante au cours des 4 à 5 prochaines années, car son portefeuille de spécialités (pièce 3) dirigé par Ilumya est sur la bonne voie pour horloge TCAC de 20 % ; Eli Lilly abandonnant le mirikizumab diminue la concurrence potentielle. Bien que nous reconnaissions que Winlevi peut faire face à des obstacles de commercialisation, le débit est susceptible d’être très élevé car aucun nouvel investissement ne doit être fait.

Cequa est devenue la molécule à la croissance la plus rapide et nous prévoyons une forte croissance jusqu’à l’exercice 23 et un plafonnement éventuel à mesure que les génériques Restasis arriveront sur le marché. Le lancement de gRevlimid au S2FY23 devrait rassurer les activités de base aux États-Unis. La reprise des activités hors Taro aux États-Unis, la croissance soutenue des marchés émergents et de la ligne de distribution, une activité chronique nationale solide et un contrôle visible des coûts devraient rassurer les activités de base.

Perspectives et valorisations : Meilleure visibilité des revenus ; passer à « ACHETER ». Nous augmentons le BPA FY22/23E de 11%/27% pour prendre en compte gRevlimid et Winlevi dans nos prévisions et l’expansion des marges à mesure que la spécialité s’intensifie. Notre objectif de multiple de BPA en décembre 2022E est de 28x (au lieu de 25x), car les meilleures données économiques de la spécialité ne seront probablement visibles qu’au cours des FY25/26. Augmentez le TP à ₹950 (à partir de ₹675) sur la base du 28x décembre 2022E et ₹20 de gRevlimid.

