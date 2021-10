Améliorez vos captures d’écran en utilisant « Apple Frames », désormais compatible avec l’iPhone 13 et plus

L’un des raccourcis que j’utilise le plus souvent est le raccourci Apple Frames créé par Federico Viticci chez MacStories. Apple Frames est un raccourci qui s’exécute via l’application Raccourcis d’Apple. Il est conçu pour placer des captures d’écran dans des cadres d’appareils physiques de produits Apple, comme vous pouvez le voir dans l’image principale de cette histoire.

Cette semaine, Viticci a lancé Apple Frames 2.0, une nouvelle version du raccourci populaire qui a été complètement réécrite pour être plus rapide et plus légère, et ajoute la prise en charge du dernier iPhone 13, iMac 24 pouces, et plus encore.

Avec Apple Frames 2.0, Viticci a changé la façon dont le raccourci est installé afin de le rendre plus petit, plus léger et plus personnalisable. Les itérations précédentes du raccourci Apple Frames étaient complètement « autonomes », ce qui signifie que le raccourci lui-même contenait « tous les éléments graphiques nécessaires pour le faire fonctionner ».

Maintenant, Apple Frames vous demandera de l’autoriser à télécharger un document lors de l’installation contenant tous les graphiques nécessaires :

Voici comment cela fonctionne : la première fois que vous exécutez Apple Frames 2.0, il vous sera demandé de lui donner accès au dossier « Raccourcis » dans iCloud Drive. Apple Frames a besoin d’accéder à ce dossier pour enregistrer un seul document appelé Frames.json. Ce fichier, qui pèse environ 30 Mo, sera téléchargé directement depuis le CDN MacStories – le même service que nous utilisons pour nos propres images. Il vous sera également demandé d’accorder votre autorisation pour cela. Le raccourci vous guidera tout au long du processus, il vous suffit donc de cliquer sur « OK » pour continuer, puis d’attendre quelques secondes, et c’est tout. Tu il suffit de le faire une fois. Une fois le fichier Frames.json installé, Apple Frames fonctionnera complètement hors ligne et n’aura pas besoin de communiquer avec un autre service Web. Chaque fois que vous exécutez Apple Frames, il lira le fichier de base de données à partir d’iCloud Drive/Shortcuts/Frames.json et, comme auparavant, il saura quel appareil et quel cadre utiliser pour la ou les captures d’écran que vous avez choisies.

En plus d’être reconstruit pour être plus léger et plus rapide, Apple Frames prend désormais en charge plusieurs langues différentes : anglais, italien, espagnol, néerlandais, français, portugais et allemand.

Apple Frames 2.0 ajoute également la prise en charge du cadrage des captures d’écran dans n’importe quelle orientation à partir de l’iPhone 13, de l’iPhone 13 mini, de l’iPhone 13 Pro, de l’iPhone 13 Pro Max, de l’iPad mini (2021) et de l’iPad 9. Il existe également désormais une prise en charge de l’iMac 24 pouces. et M1 MacBook Air.

Le raccourci Apple Frames 2.0 est disponible en téléchargement gratuit sur le site Web de MacStories. Vous pouvez également trouver plus de raccourcis dans l’archive complète des raccourcis MacStories.

