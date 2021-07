Améliorez vos performances de trading avec un compte démo sur Bitop ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

in

C’est un sentiment formidable de ne pas avoir à s’inquiéter de perdre vos fonds lors de la négociation d’actifs numériques. La plupart des plateformes n’offrent pas de démo de trading pour les crypto-monnaies, obligeant les traders à tester de nouveaux systèmes de trading avec de l’argent réel et augmentant le risque de perdre du capital.

Seules quelques plateformes, telles que Bitop, ont implémenté la fonctionnalité d’une simulation de trading, qui vous permettra de tester un système ou une idée de trading sans risquer de l’argent réel et d’améliorer les pratiques de trading en utilisant les données en temps réel des échanges cryptographiques connectés. Cela signifie qu’un commerçant peut échanger des crypto-monnaies sans avoir de compte de trading avec un courtier particulier ou un échange de crypto.

Le véritable objectif d’un simulateur de trading est non seulement de vous servir de point d’apprentissage sur la manière dont les transactions peuvent être effectuées, mais également de comprendre le comportement du marché de la cryptographie, les fluctuations de prix, de tester des outils et stratégies d’entreprise sélectionnés ou des techniques que vous pouvez utiliser lorsque échanger de l’argent.

Meilleures stratégies pour les comptes de démonstration

Finalement, vous trouverez une stratégie gagnante à partir de vos simulations que vous pourrez traduire sur votre compte réel et gagner de l’argent réel. L’une des principales choses que vous devez prendre en compte lors de l’utilisation de la fonctionnalité de démonstration est de rendre l’expérience aussi réelle que possible, peu importe si vous utilisez de l’argent artificiel. Le point clé est d’améliorer sa pratique et de ne pas développer de mauvaises habitudes.

De plus, vous devriez toujours pratiquer avec la même valeur monétaire que ce que votre compte réel aura. Si vous avez économisé 5 000 $ pour le day trading, votre compte démo devrait également commencer avec le même montant.

Enfin et surtout, votre logiciel/plateforme de démonstration doit être le même logiciel/plateforme que vous avez l’intention d’utiliser dans le trading en direct. Une partie du trading démo consiste à devenir à l’aise avec votre plateforme de trading et votre courtier. Ne commencez jamais à trader en direct avec une plateforme non testée/inconnue.

Démo vs trading en direct

Lorsque vous vous entraînez avec un compte démo, vous devez prendre en considération quelques différences que vous rencontrerez lorsque vous sortirez dans le monde réel. Certains d’entre eux incluent des différences d’exécution et des composants psychologiques.

Différences d’exécution: Données disponibles dans les deux comptes, démo et live, les types peuvent varier légèrement. Pourquoi? Dans un environnement de démonstration, le marché est normalement capable de pourvoir n’importe quelle taille de votre position. Néanmoins, lorsque vous agissez dans un environnement de trading réel, un dérapage dans l’exécution des ordres peut se produire. La taille du poste est liée à ce qui est accessible sur le marché. Un compte démo reflète les conditions du marché dans un environnement réel.

Composantes psychologiques : que vous utilisiez un compte démo ou un compte réel, vous ressentirez beaucoup d’émotions lors de la négociation. Il est utile de s’entraîner à contrôler ses sentiments pour éviter l’épuisement lors de la négociation en temps réel. En utilisant le compte démo, vous êtes conscient que vous ne risquez pas de l’argent réel, ce qui peut se traduire par vous permettre plus, prendre de plus gros risques et développer de mauvaises habitudes de trading qui peuvent vous conduire à un désastre..

Meilleur compte démo, Bitop Exchange.

Un compte de démonstration est particulièrement recommandé aux personnes qui viennent de commencer leur voyage dans le monde de la cryptographie. Cependant, il peut également être avantageux pour les traders expérimentés de tester de nouveaux systèmes et stratégies.

Bitop propose un système de trading de copie de première classe qui permet aux nouveaux utilisateurs de copier les transactions et les stratégies de traders expérimentés, leur permettant d’acquérir de l’expérience, de se familiariser avec les opérations de trading et de réduire les erreurs lors du trading avec de l’argent réel.

La possibilité de pratiquer dans un environnement sans risque est une chose merveilleuse, utilisez-la à bon escient et traitez-la de la même manière que vous le feriez avec un compte réel. Expérimentez différentes approches et apprenez le métier de commerçant dans un endroit sûr, comme un compte démo. Cela peut vous aider à améliorer vos performances de trading.

