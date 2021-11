Améliorez vos réunions avec 120 $ de rabais sur cette webcam Aluratek 4K HD

Que vous cherchiez à devenir le prochain grand streamer ou que vous ayez besoin d’avoir l’air professionnel pour une réunion en ligne, une webcam claire est indispensable. La webcam de diffusion en direct 4K Ultra HD d’Aluratek est à seulement 60 $ chez Best Buy, 120 $ de réduction. Cette webcam a non seulement une image haute résolution nette, mais également deux microphones stéréo avec suppression du bruit.

Cette webcam Aluratek est compatible avec à peu près tous les systèmes d’exploitation, y compris Windows, Mac et Chrome OS, vous pouvez donc même l’utiliser avec l’un des meilleurs Chromebooks. Par exemple, si vous avez une configuration de bureau à domicile alimentée par un ordinateur portable, vous pouvez laisser l’ordinateur portable fermé et garder votre bureau libre pour les réunions. Vous pouvez également l’emporter avec vous et l’accrocher à votre moniteur si vous travaillez sur la route.

Aluratek facilite le montage avec un clip adhérent qui peut tenir sur le dessus d’un moniteur ou s’asseoir sur une surface plane. Il est également livré avec un support pour un trépied afin que vous puissiez vous assurer d’obtenir l’angle parfait avec n’importe quelle disposition de bureau. Cette webcam est également livrée avec un couvercle de confidentialité physique afin que vous puissiez être sûr en un coup d’œil que personne ne regarde.

Une webcam nette et claire est un bon moyen d’avoir l’air plus professionnel lors de vos réunions. Non seulement cela, mais le fait d’avoir des microphones intégrés peut rendre votre voix plus naturelle que la plupart des casques sans fil. Bien entendu, connaître les trucs et astuces de Google Meet peut également vous aider à tirer le meilleur parti de votre réunion. Néanmoins, la mise à niveau de votre webcam peut vous aider à obtenir la meilleure première impression dans la pièce.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

