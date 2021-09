Améliorez vos sessions de jeu

Les meilleurs accessoires Xbox améliorent l’expérience des joueurs avec la console et rendent les jeux encore plus agréables. Heureusement, la gamme de consoles Xbox Series X|S reste compatible avec les accessoires Xbox One, ce qui signifie qu’il existe un grand choix d’appareils. Mais avec autant de types d’articles différents, il peut être difficile de discerner quels accessoires vous conviennent. Nous avons élaboré ce guide pour vous aider à trouver les meilleurs accessoires Xbox.

Vous voudrez vous assurer d’avoir les accessoires dont vous avez besoin pour rendre votre expérience Xbox la meilleure possible avant de vous plonger dans les derniers jeux. Heureusement, nous vous avons couvert avec une liste de quelques-uns de nos favoris ci-dessous. Donc, si vous avez besoin d’une nouvelle manette, d’un casque tueur ou d’un espace de stockage supplémentaire, découvrez les meilleurs accessoires pour Xbox ci-dessous.

Il est temps de sauter dans nos choix pour les meilleurs accessoires Xbox. Vous pouvez également consulter nos guides sur les meilleurs jeux Xbox One et sur les meilleurs jeux Xbox Series X|S.

Meilleur casque Xbox : Microsoft Wireless Xbox Series S & X Headset

Avantages: Confortable, excellente qualité audio, construction robuste

Les inconvénients: Microphone un peu court pour les utilisateurs qui parlent doucement

Le casque sans fil Microsoft Xbox Series S & X a été créé aux côtés de la gamme de consoles Xbox Series X|S. Il a stupéfié les fans en offrant une excellente qualité audio et un micro tueur pour moins de 100 $. Compte tenu de sa qualité pour le prix, c’est vraiment le seul casque spécifique à la Xbox qui mérite d’être regardé en ce moment.

Ce casque confortable offre un Dolby Atmos virtuel, qui élargit considérablement la scène sonore et rend les jeux et les films superbes. Il dispose également de commandes très faciles à utiliser pour le volume du micro et de l’audio. Et le petit micro est facile à déplacer vers l’intérieur et vers l’extérieur.

Si vous recherchez un casque léger mais fiable qui ne coûte pas un bras et une jambe tout en offrant une excellente qualité sonore et vocale, l’offre exclusive de Microsoft est un excellent premier choix, même malgré les nombreuses autres options sur le marché.

Casque sans fil Xbox pour appareils Xbox Series X|S, Xbox One et Windows 10 Prix : 97,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleure manette Xbox : manette Xbox Elite Series 2

Avantages: Améliore le contrôleur de base dans pratiquement tous les sens, sensation de solidité, comprend une batterie interne

Les inconvénients: Très cher

La manette Xbox Elite Series 2 est une excellente folie pour les joueurs Xbox. Il prend pratiquement tous les aspects du contrôleur Xbox de base et l’améliore tout en ajoutant plusieurs fonctionnalités pratiques. Il comprend également une batterie interne rechargeable et se recharge via USB-C, ce qui signifie que les joueurs n’ont pas à secouer les piles AA ou à faire des achats supplémentaires.

L’ajout le plus important fourni avec le contrôleur Elite Series 2 est les palettes arrière. Ils peuvent être programmés pour reproduire la fonction de n’importe quel bouton facial. Cela peut aider énormément dans certains jeux car lorsqu’il est correctement configuré, un joueur n’a pas besoin de changer la position de sa main pour atteindre chaque contrôle. Malheureusement, Microsoft a publié cette manette de jeu avant la sortie des derniers contrôleurs Xbox. Cela signifie qu’il manque le nouveau bouton de partage trouvé sur le contrôleur principal. Cependant, c’est loin d’être un facteur décisif.

Contrôleur Xbox Elite Series 2 Prix catalogue : 179,99 $ Prix : 157,99 $ Vous économisez : 22,00 $ (12%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleure station de recharge Xbox : Station de recharge double PowerA

Avantages: Chargez deux contrôleurs à la fois, indicateurs LED pour afficher les niveaux de charge

Les inconvénients: La charge peut prendre un peu

Le nouveau Xbox Core Controller offre quelques petites améliorations par rapport à la manette de jeu Xbox One, mais une batterie interne n’en fait pas partie. Au lieu de vous en tenir aux AA, vous pouvez obtenir la station de charge double PowerA. Pour le prix d’un seul kit Xbox Play-and-Charge, vous recevrez deux batteries rechargeables de 1100 mAh et une station qui vous permet de charger deux manettes à la fois.

Contrairement au kit de charge de marque Microsoft, la station de charge double PowerA est dotée d’indicateurs LED faciles à voir qui vous aident à savoir si votre contrôleur est chargé à distance. Il est également alimenté par un adaptateur secteur. Vous n’avez donc pas besoin d’utiliser le seul port USB à l’avant des consoles Xbox. Dans l’ensemble, un excellent moyen de garder vos contrôleurs chargés et prêts à l’emploi.

Prix ​​de la station de charge double PowerA : 36,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur contrôleur alternatif Xbox: Xbox Adaptive Controller

Avantages: Seul appareil en son genre, permet à ceux qui ne savent pas jouer avec une manette standard de jouer



Les inconvénients: Cher, un peu grand pour beaucoup

Xbox a ouvert la voie lorsqu’il s’agit de rendre ses consoles plus accessibles. Par exemple, la manette Xbox Adaptive Controller est unique dans le monde du jeu car elle permet aux personnes handicapées de profiter plus facilement de leurs titres préférés. Il sert essentiellement de standard pour les commandes adaptatives et permet à chaque fonction de la manette Xbox d’être mappée sur un appareil différent.

Ce qui est incroyable avec la manette Xbox Adaptive Controller, c’est la façon dont chaque personne peut adapter son expérience à ses besoins. Les joueurs peuvent organiser des pédales, des joysticks, des bascules, des boutons de toutes tailles et plus encore dans une configuration unique qui permet à ceux qui ont des difficultés à utiliser la manette de jeu standard de profiter du jeu à leur guise.

Le plus gros inconvénient de la manette Xbox Adaptive Controller est le prix. Le contrôleur lui-même coûte 99 $, et les joueurs doivent également acheter les périphériques d’entrée pour s’y connecter. Selon la configuration, cela peut être assez coûteux.

Prix ​​de la manette adaptative Xbox : Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleure extension de stockage pour Xbox : Carte d’extension de stockage Seagate pour Xbox Series X|S, 1 To

Avantages: Un moyen facile d’ajouter plus d’espace, simple à installer

Les inconvénients: Cher, plus cher que le SSD équivalent, seule option pour le stockage

Les consoles Xbox Series X|S sont équipées de SSD, ce qui signifie que les utilisateurs ne peuvent pas obtenir des performances complètes avec un disque dur externe ordinaire. Au lieu de cela, pour obtenir un stockage d’extension supplémentaire pour les jeux Xbox Series X|S, vous devez acheter l’une des cartes d’extension de stockage de Seagate.

La carte est bien plus simple à installer qu’un disque dur classique, ce qui plaira aux utilisateurs plus classiques. Mais le fait que son prix soit beaucoup plus élevé par rapport à ce que les utilisateurs paieraient pour un disque dur de la même taille peut être un peu frustrant pour certains.

Compte tenu de l’espace occupé par les jeux de nos jours, il est bon d’avoir un autre téraoctet de stockage. Mais, malheureusement, la carte d’extension est plus chère qu’un SSD équivalent. Et, il n’y a pas d’alternative, donc vous êtes coincé avec un choix. Et c’est un choix que vous serez essentiellement obligé de faire si vous téléchargez et jouez à beaucoup de jeux, ou achetez la Xbox Series S, qui n’a pas de lecteur de disque.