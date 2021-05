Améliorez votre connexion Internet à domicile grâce aux économies de Verizon

L’été arrive, et cela signifie que vos élèves peuvent rentrer chez eux pour surcharger votre réseau Wi-Fi. Ou peut-être qu’ils ne sont jamais partis et que vous cherchez à augmenter la vitesse de votre réseau. Heureusement pour vous, Verizon a quelques excellents plans Internet Fios qui devraient pouvoir vous aider.

Voir également: Guide de l’acheteur Verizon: forfaits, avantages et bien plus

Si vous cherchez simplement à entrer au rez-de-chaussée, le plan 200 Mbps ne coûte que 39,99 $ par mois avec AutoPay. Il devrait offrir beaucoup de vitesse pour les appareils de votre famille. Vous obtiendrez même trois mois de Discovery Plus parsemés si vous disposez d’un terminal de réseau optique existant.

Bien sûr, la vitesse de 200 Mbps peut ne pas être suffisante pour vos appareils, vous pouvez donc toujours la doubler. Si vous passez à 400 Mbps, votre facture n’augmentera que de 59,99 $ par mois avec AutoPay. Vous obtiendrez également un Echo Dot de quatrième génération et un Blink Mini juste pour vous inscrire. C’est comme si vous rendiez votre maison plus intelligente de plusieurs façons.

Enfin, les démons de vitesse réelle parmi vous pourraient être prêts pour des vitesses Gigabit. Cela signifie des vitesses allant jusqu’à 940 Mbps dans votre maison pour seulement 79,99 $ par mois avec AutoPay. Fios ajoutera même Amazon Prime au mix pendant un an, vous connectera avec un Echo Dot et vous installera avec le propre Stream TV de Verizon.

Ces trois plans à prix réduits ne sont disponibles que pour les nouveaux clients Internet Fios. Cependant, comme une incitation encore plus grande à vous inscrire, Verizon renoncera à vos frais d’installation standard en ligne.

Une fois que vous avez choisi un plan Wi-Fi, pourquoi ne pas ajouter un peu de télévision au mix? La télévision Fios de Verizon propose également des incitations assez intéressantes en ce moment. Jusqu’au 15 septembre, vous pouvez accéder à Your Fios TV ou au Fios TV Test Drive pour seulement 50 $ par mois. Si vous vous engagez à More Fios TV pour 70 $, vous obtiendrez une carte-cadeau électronique Verizon de 50 $ ou une carte-cadeau électronique de 150 $ avec le plan de télévision Most Fios de 90 $.

Dans l’ensemble, c’est un moment assez gratifiant pour donner à votre maison la puissance d’Internet Verizon Fios. Apprenez-en plus et inscrivez-vous au bouton ci-dessous.