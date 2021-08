Améliorez votre cuisine avec cette aubaine d’économies Instant Pot sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La cuisine est l’endroit dans votre maison où vous pouvez être le plus créatif. Eh bien, certains d’entre nous peuvent se sentir créatifs là-bas. Si vous essayez d’en faire plus pendant que vous êtes dans la cuisine, vous pouvez acheter une tonne de nouveaux gadgets pour vous faciliter la vie. Une friteuse à air comme la Friteuse à air numérique GoWISE USA 1700 watts 5.8-QT 8-en-1 a une double remise en ce moment sur Amazon qui vous aidera à l’obtenir pour seulement 72,99 $. Si vous recherchez d’autres ustensiles de cuisine polyvalents, l’énorme vente d’Amazon sur Pots instantanés va vous préparer à essayer de nouvelles techniques de cuisson.

Une vente Instant Pot qui vous montre la polyvalence

Vous serez étonné de voir à quel point le Instant Pot Duo Plus peut faire. Il s’agit d’un appareil 9 en 1 qui contient six litres de nourriture. Il existe 15 programmes à une touche, vous permettant de le régler et d’y revenir quand vous en avez besoin. Il s’agit d’un autocuiseur, d’une mijoteuse, d’une sauteuse, d’un cuiseur à riz, d’une yaourtière, d’un cuiseur vapeur, d’un chauffe-plats, d’un sous vide et d’un stérilisateur. L’affichage est simple à lire et comprend une barre de progression de la cuisson complète. Il existe des indicateurs de pression et de température séparés. Le pot intérieur est intelligemment conçu et utilise de l’acier inoxydable de qualité alimentaire.

Vous pouvez cuisiner rapidement ou lentement, car la cuisson sous pression augmentera votre vitesse de cuisson jusqu’à 70%. Le couvercle à fermeture facile verrouille votre saveur et la température. Normalement, un Instant Pot Duo Plus coûte 119,99 $. Mais il existe une double remise dont vous pouvez profiter dès maintenant, grâce à un coupon. Vous pourrez obtenir cette vente Instant Pot pour seulement 69,99 $ !

Autres articles pour votre cuisine en vente

Bien sûr, si ce n’est pas le gadget que vous souhaitez, il existe d’autres options dans la gamme. Vous pouvez en obtenir un qui a moins de fonctionnalités dans le Autocuiseur électrique 7 en 1 Instant Pot Duo. Mais nous ne le conseillerions pas, car il coûte plus cher et a moins de fonctions que la vente actuelle sur le Duo Plus. Mais il a un léger rabais, étant offert pour 79 $. Il y a plus de 10 caractéristiques de sécurité éprouvées, c’est donc une bonne machine.

Si vous recherchez un pot instantané qui est également une friteuse à air, vous devez consulter le Instant Pot Duo Crisp. Il s’agit d’une machine 11 en 1 qui met la cuisson en pilote automatique. Cela permettra de faire frire, rôtir, cuire au four, griller et déshydrater tout en cuisant sous pression, en cuisson lente, etc. Le dessus est ce qui l’aide à faire frire à l’air, grâce à la technologie innovante EvenCrisp. Le puissant élément chauffant de 1500 W réduit le temps de préchauffage. Vous pouvez économiser 20 % aujourd’hui, pour seulement 159,95 $.

Optez pour un four friteuse à air

Pour un four à friteuse à air, attrapez le Vortex instantané Plus. Dans le cadre de cette vente Instant Pot, vous pouvez vous procurer ce four à friteuse à air doté de fonctions 7 en 1. Vous pouvez cuire, rôtir, griller, déshydrater, griller et même l’utiliser comme rôtissoire. Vous obtiendrez cette saveur de friture sans l’huile nécessaire. Les surfaces lisses se nettoient grâce au petit désordre impliqué. Utilisez la technologie EvenCrisp, vous allez adorer les couleurs dorées. C’est à seulement 119,00 $. Mais ces offres ne dureront pas longtemps, alors dépêchez-vous et obtenez-les.

