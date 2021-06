Améliorez votre cuisine avec une vente massive Prime Day sur les essentiels de Mikasa – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Montrer à vos amis et à votre famille lorsque vous obtenez un nouvel appareil de cuisine est quelque chose que beaucoup d’entre nous font. Vouloir utiliser votre machine à pâtes ou votre machine à crème glacée maison jusqu’à ce que vous en ayez marre des pâtes et de la crème glacée est une chose réelle (même s’il est peu probable que vous en ayez jamais marre des deux). Organiser une fête pour célébrer le nouveau gadget de cuisine que vous avez acheté afin que les autres puissent le voir et en profiter fait de vous un hôte formidable. Il en va de même lorsque vous avez acheté de la nouvelle vaisselle ou des couverts et, grâce à Amazon Prime Day, vous pouvez bientôt organiser une fête.

L’une des meilleures offres du deuxième jour est l’énorme vente sur Articles de cuisine Mikasa. Vous allez rarement acheter des assiettes chères et de nouvelles tasses, sauf si vous en avez cassé une tonne ou si vous vous inscrivez pour un mariage ou une nouvelle maison. Mais avec cette vente, vous pouvez totalement les acheter pour vous-même et jeter les anciens que vous avez qui sont probablement déjà ébréchés et fêlés. Vous serez étonné de toutes les options que vous pouvez ajouter à votre maison.

Notre choix préféré est le Ensemble de vaisselle Mikasa Napa Countryside 32 pièces. Cela vient en blanc et est généralement d’environ 260 $. C’est parce que vous recevez huit assiettes à dîner de 10,5 pouces, huit assiettes à salade de 8 pouces, huit bols à soupe ou à céréales de 6 pouces et huit tasses de 14 onces. Cet ensemble présente des motifs raffinés avec une subtilité qui s’agencera à coup sûr à vos couverts et à votre grès. Il est fait de pierre de fer qui est durable. Le treillis y ajoute un autre élément. Vous pouvez obtenir tout cela pour seulement 143,99 $, soit une économie de 45 % !

Mikasa Napa Countryside Ensemble de vaisselle 32 pièces, blanc Prix de liste : 200,72 $ Prix : 143,99 $ Vous économisez : 56,73 $ (28%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Bien sûr, ce n’est pas le seul accord que vous pouvez décrocher. Il y a un ensemble de vaisselle encore plus grand qui a 40 pièces et comprend des tasses à thé et des soucoupes. Cela revient à seulement 97,99 $, vous faisant économiser plus de 100 $ ! Il existe de nombreux ensembles de couverts parmi lesquels choisir, vous serez donc en mesure de trouver la couleur que vous préférez, que ce soit argent, or, ou alors noir. N’oubliez pas un repose-cuillère soit c’est en baisse de 30%.

Vous voudrez également penser à la verrerie et il existe des offres pour cela aussi. Un ensemble de huit verres à vin sans pied est tombé à seulement 35,76 $. Verres à vin blanc dans un pack de quatre, cela ne vous coûtera que 23,99 $. Verres à Martini pour ceux qui préfèrent les cocktails, ne coûtez que 27,99 $ et un lanceur que vous pouvez remplir de sangria, de thé glacé ou d’eau ne coûte que 27,99 $. De plus, il y a beaucoup plus d’articles en vente.

Ces offres ne sont valables que jusqu’à la fin de la journée, alors assurez-vous de saisir tout ce que vous pouvez pendant que vous le pouvez !

