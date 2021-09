Améliorez votre décoration intérieure avec les lumières intelligentes Govee à prix réduit, aujourd’hui seulement

in

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Illuminez votre maison avec les bonnes lumières d’ambiance pour rassembler toute l’expérience. Vous voudrez toujours que les gens se sentent à l’aise dans votre maison. Qu’ils traînent à l’intérieur ou à l’extérieur, vous voulez une sensation chaleureuse pour les accueillir. Beaucoup de cela peut être réalisé avec un éclairage approprié. Vous pouvez changer votre éclairage et faire en sorte que les lumières soient vives ou plus tamisées. Vous pouvez même passer à un éclairage de couleur pour vraiment définir l’ambiance spécifique que vous recherchez. Il n’a jamais été aussi facile d’obtenir un éclairage intelligent pour votre maison. Chez Amazon, vous pouvez trouver certaines des meilleures options pour contrôler vos lumières. Variateurs intelligents Kasa sont 34% de rabais en ce moment pour un pack de trois. De plus, pour une journée seulement, vous pouvez obtenir Lumières intelligentes Govee énormément réduit.

Cette vente sur Lumières intelligentes Govee peut vous faire économiser beaucoup d’argent. Vous pouvez obtenir jusqu’à 44% de réduction sur une sélection de bandes lumineuses, guirlandes lumineuses, barres lumineuses et plus encore. Ce sont des lumières qui peuvent être contrôlées par votre téléphone ou votre télécommande. Vous pouvez également trouver des options pour décorer l’intérieur de votre véhicule. Jetez un œil à tout ce que cette vente a à offrir avant qu’elle ne disparaisse.

Jusqu’à 44% de réduction sur les lumières intelligentes Govee Prix: 10,87 $ – 43,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Lumières intelligentes Govee pour tous les réglages

Voulez-vous que votre terrasse extérieure soit belle? Lumières de patio Govee de 48 pieds sont des guirlandes lumineuses qui mettront bien l’ambiance. Ceux-ci sont connectés par Bluetooth, vous pouvez donc les contrôler dans un rayon de 230 pieds. Grâce à l’application intelligente Govee, vous pouvez tamiser les lumières de 1% à 99%. Vous pouvez également utiliser six modes scéniques. Ces lumières sont tombées à seulement 23,59 $ aujourd’hui ! Les Version 96 pieds est également balisé aujourd’hui. Économisez 37 % et obtenez-les pour 43,99 $ !

Govee 48ft Patio Lights with Bluetooth App Control, IP65 étanche à l’eau et incassable chaîne extérieure… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 23,59 $ Vous économisez : 16,40 $ (41%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Guirlande lumineuse d’extérieur Govee 96ft, contrôle d’application Bluetooth, incassable, lumières de patio à distance avec… Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 43,99 $ Vous économisez : 26,00 $ (37%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Pour les bandes lumineuses, le Bandes lumineuses à DEL Govee de 100 pi sont si faciles à contrôler. Ceux-ci se synchroniseront avec votre musique pour plus d’engagement. Il existe 64 modes scéniques différents. Profitez de tant de couleurs pour seulement 25,01 $, une économie de près de 15 $. Si vous préférez les barres lumineuses, le Barres lumineuses intelligentes Govee sont également en vente. Ces rétroéclairages sont en baisse de 22 $ à seulement 37,99 $.

Govee 100ft LED Strip Lights, Bluetooth RGB LED Lights with App Control, Bright 5050 LED, 64 S… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 25,01 $ Vous économisez : 14,98 $ (37%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Barres lumineuses intelligentes Govee, barres lumineuses LED intelligentes RGBIC avec 12 modes scène et modes musique, Bluetoo… Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 37,99 $ Vous économisez : 22,00 $ (37%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Décorez votre voiture

Contrôlez vos lumières avec une télécommande ou votre téléphone lorsque vous avez le Lumières d’intérieur de voiture Govee. Ceux-ci utilisent 16 millions de couleurs et offrent un design à deux lignes. Vous pouvez également les connecter à quatre bandes lumineuses. À l’heure actuelle, ils ne coûtent que 13,59 $. Ce sont pour sous votre tableau de bord. Si vous souhaitez une mise à niveau pour une voiture ou un SUV plus gros, le Éclairage intérieur de voiture Govee RGBIC ne coûtent que 25,89 $.

Govee Interior Car Lights avec APP Control et Remote Control, 16 millions de couleurs Music Sync Car… Prix catalogue : 22,99 $ Prix : 13,59 $ Vous économisez : 9,40 $ (41%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Govee RGBIC Interior Car Lights avec Smart App Control, 2 Lines Design LED Car Lights, Music Sy… Prix catalogue : 36,99 $ Prix : 25,89 $ Vous économisez : 11,10 $ (30%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Plus de lumières intelligentes Govee peuvent être utilisées à l’extérieur de votre voiture. Les Éclairage extérieur intelligent pour voiture Govee passe sous ta voiture. Vous pouvez également y profiter de 16 millions de couleurs et leur installation ne prend pas de temps. Ils ont un manchon imperméable durable qui les protège des intempéries. Économisez 31 % sur ceux-ci aujourd’hui.

Govee Smart Exterior Car Lights, RGBIC Underglow Car Lights avec 16 millions de couleurs, 2 Music Mod… Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 34,39 $ Vous économisez : 15,60 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

N’oubliez pas que ces offres ne durent que jusqu’à la fin de la journée. Alors boostez votre éclairage avec ces lumières intelligentes Govee.

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.