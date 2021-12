Améliorez votre divertissement avec une barre de son TV de la grande vente d’Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Profiter d’une soirée à regarder la télévision est la soirée d’hiver par excellence. Montrer un film à l’écran pendant que votre famille est sur le canapé autour de vous est une excellente soirée. Mais comment mieux valoriser ce genre de décor ? Il y a plusieurs façons. Accrocher celui d’Amazon téléviseur intelligent le plus populaire pendant qu’il est en vente serait une bonne idée. Mais si vous aimez le téléviseur que vous possédez, l’ajout d’une barre de son TV serait la prochaine étape.

Une barre de son TV pour améliorer l’expérience de regarder des sports, des films ou des émissions de télévision a beaucoup de sens. Il existe de nombreuses barres de son, alors comment savoir laquelle est la meilleure ? Nous avons mis en évidence certains des meilleures offres de barre de son TV chez Amazon en ce moment. Il y a beaucoup! Alors jetez un œil et profitez de ces nuits.

Une barre de son TV à prix très réduit

La barre de son KMOUK pour petits téléviseurs Source de l’image : KMOUK/Amazon

Nous commencerons par le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez trouver. Les gens ne peuvent s’empêcher de s’extasier sur le Barre de son KMOUK pour petits téléviseurs. Il est mince mais puissant car le double pilote et la conception de la plaque de vibration passive améliorent le son. Cela prend en charge plusieurs connexions pour une connexion transparente à vos appareils. Il existe un mode jeu et un mode musique pour enrichir ces expériences.

Vous pouvez contrôler cela avec une télécommande ou avec des boutons tactiles sur la barre de son du téléviseur elle-même. C’est un excellent ajout pour les téléviseurs de 30 pouces. Normalement, cela ne coûte que 60 $, ce qui en fait un excellent achat. Mais pour le moment, vous pouvez l’obtenir pour 20 $, ce qui en fait seulement 39,99 $. Les gens adorent ça !

Barre de son, KMOUK Barre de son pour petit téléviseur, Bluetooth 5.0, Mini barre de son pour PC/Home cinéma, 2.0… Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (33%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Une autre option pour le bien de votre portefeuille

La petite barre de son Wohome pour la télévision à l’arrière. Source de l’image : Wohome/Amzon

Pour ceux qui essaient de respecter leur budget, il existe également d’autres options. le Petite barre de son Wohome pour TV donne un coup de pouce à votre système de son surround. La barre de son TV ultra-mince de 16 pouces ne mesure que 3 pouces de hauteur, ce qui vous permet de la placer sous de nombreux objets. Ceci est compatible avec les téléviseurs 4K et HD ainsi qu’avec les projecteurs, les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes. Il intègre un système audio Hi-Fi avec deux puissants pilotes.

Il existe cinq modes d’égaliseur sonore, vous permettant de personnaliser votre expérience d’écoute en fonction de la musique que vous écoutez. Vous pouvez le connecter sans fil ou avec un fil. Vous pouvez économiser jusqu’à 25 % si vous vous en tenez dès maintenant. C’est seulement 44,99 $.

Wohome Small Sound Bars for TV, 50W 16 pouces Ultra Slim Mini Surround Soundbar Système de haut-parleurs avec… Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 44,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Idéal pour votre téléviseur Roku

le TCL Alto R1 Roku TV Barre de son sans fil 2.0 canaux pour Roku TV facilite vos émissions en streaming. Il est si facile à configurer sans fil. Vous ne passerez que quelques minutes entre le moment où vous l’ouvrez et celui où vous l’écoutez. Une télécommande est tout ce dont vous avez besoin, car elle fonctionne avec votre télécommande Roku TV existante. Les réglages du son sont simples et faciles à contrôler. Économisez 45 % ou 81 $ cet instant en l’attrapant pour seulement 99 $ !

Également à prix réduit en ce moment est le Barre de son cinéma maison VIZIO 2.0. La conception à profil bas offre une scène sonore plus large et remplit l’espace sous les grands écrans. Il produit jusqu’à 91 dB de sortie SPL totale pour des performances qui plairont à coup sûr. Cela ne prend pas de temps à mettre en place et le son du canal 2.0 remplit la pièce. Il est en baisse de 20 % aujourd’hui et ne coûte que 79,99 $.

TCL Alto R1 Roku TV Barre de son sans fil 2.0 canaux pour Roku TV, Bluetooth – TSR1-NA 31,5 pouces,… Prix catalogue : 179,99 $ Prix : 99,99 $ Vous économisez : 80,99 $ (45%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Barre de son de cinéma maison VIZIO 2.0 avec DTS Virtual:X, Bluetooth, télécommande incluse – SB362… Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 79,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ajoutez un subwoofer à votre barre de son TV

Barre de son Polk Audio et caisson de basses dans une maison. Source de l’image : Polk Audio/Amazon

Enfin, vous pouvez ajouter des subwoofers à vos barres de son TV et bénéficier de bonnes affaires. le Barre de son Samsung HW-A450/ZA 2.1 canaux avec Dolby Audios (2021) est un excellent choix. Cela inclut un subwoofer pour amplifier les basses de ce que vous écoutez. Il y a un suivi audio amélioré pour votre contenu en temps réel et il égalise la musique de fond. Offrant un contrôle de volume constant, cela fonctionne également extrêmement bien avec les jeux. Si vous avez un téléviseur Samsung, vous pouvez simplement utiliser cette télécommande pour le contrôler. Obtenez-le pour seulement 139,95 $ au lieu de 200 $ pour une durée limitée.

le Barre de son TV ultra-mince Polk Audio Signa S2 comprend un subwoofer puissant avec cinq haut-parleurs large bande. Il y a un excellent son et une valeur dans cet ensemble. La barre de son du téléviseur ne mesure que 2 pouces de hauteur et le caisson de basses peut être placé au sol. Il dispose d’un décodage Dolby Digital pour maximiser la clarté du son. Cela vous permet également de diffuser directement de la musique à partir de plusieurs applications. C’est à seulement 149 $ contre 200 $.

Barre de son Samsung HW-A450/ZA 2.1 canaux avec Dolby Audio (2021), Noir Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 139,95 $ Vous économisez : 60,04 $ (30%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Barre de son TV ultra-mince Polk Audio Signa S2 | Fonctionne avec les téléviseurs 4K et HD | Subwoofer sans fil | Inc… Prix catalogue : 199,00 $ Prix : 149,00 $ Vous économisez : 50,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Nous ne savons pas combien de temps dureront ces offres, alors assurez-vous de vous dépêcher et de les accrocher avant qu’il ne soit trop tard !

