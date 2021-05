Améliorez votre espace d’écran avec 33% de réduction sur le moniteur portable Asus

Beaucoup d’entre nous travaillent peut-être à domicile ces jours-ci, mais cela n’a certainement pas éliminé le besoin d’outils de travail portables. Si vous avez travaillé à partir de différents endroits de votre maison en utilisant uniquement votre ordinateur portable, le moment est venu de mettre à niveau votre configuration flexible. Ce moniteur portable Asus 15,6 pouces ne coûte que 99,99 $ (49 $ de réduction), ce qui est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu.

Quiconque est passé d’une configuration à un seul moniteur à une configuration à deux moniteurs peut attester que pratiquement tout devient tellement plus facile. Ce moniteur portable Asus vise à faire exactement cela, mais présente également l’avantage supplémentaire de pouvoir être facilement pris en main et emporté n’importe où. Ce moniteur utilise un câble USB 3.0 pour l’alimentation et la transmission de données, il n’est donc pas nécessaire de transporter un accord de charge séparé par un câble HDMI maladroit. Le moniteur lui-même ne pèse qu’environ 800 g et est à peu près aussi fin qu’un crayon.

Voir également: Les meilleurs moniteurs portables

Avec une résolution HD et un écran LED, sacrifier la qualité au profit de la commodité, du prix et de la flexibilité n’est pas un problème. De plus, le moniteur a un taux de rafraîchissement de 76 hertz qui surpasse en fait bon nombre de ses concurrents les plus chers. Si vous recherchez un moniteur plus conventionnel à un prix avantageux, consultez notre liste des meilleures offres de moniteur.

Le seul hic ici est que le moniteur ne sera pas expédié avant le 2 juin, mais nous ne pouvons pas garantir que l’accord durera aussi longtemps. Si vous n’avez pas un besoin urgent, le widget ci-dessous vous mènera directement à l’offre.

99 .99

Moniteur portable Asus 15,6 pouces

Économisez 49 .00

Achetez-le maintenant