Améliorez votre marketing avec ces 4 outils GIF animés

Aujourd’hui, j’ai d’excellentes ressources de contenu animé pour vous aider à améliorer vos campagnes marketing.

La portée de votre marque peut être considérablement améliorée avec des visuels accrocheurs, en particulier pour les publics mobiles. Souhaitez-vous attirer plus de followers ? Profitez de ces outils GIF et dites-moi comment ils fonctionnent pour vous !

1) Partagez et créez des animations accrocheuses – GIPHY

Fini le temps des images animées populaires autrefois vues partout sur AOL, MySpace et Internet. La vidéo a changé la façon dont nous partageons le contenu. Giphy comprend des centaines de GIF animés parmi lesquels choisir dans différentes catégories. Non seulement ces images créent une excellente conversation, mais elles donnent aux marques l’opportunité d’élargir leur audience et de susciter un certain enthousiasme. Choisissez parmi leur collection ou créez votre propre animation amusante.

2) Personnalisez votre contenu en GIF – PicMonkey

Améliorez vos likes, retweets et commentaires sur les réseaux sociaux avec des visuels accrocheurs. PicMonkey est un outil de conception simple qui vous aidera à créer vos propres GIF, que ce soit à partir d’une photo, d’une vidéo, d’un texte, etc. Commencez par leurs modèles pré-dimensionnés, qui offrent de multiples variantes. Leurs filtres et effets vous aideront à créer quelque chose d’unique pour votre contenu de marque et votre public.

3) Créez des visuels de marque simples – Ezgif.com

Si votre entreprise souhaite attirer l’attention de votre public grâce au marketing visuel, cet outil gratuit le fera très facilement. Ezgif.com aide à transformer vos images et vidéos en GIPH qui peuvent être utilisés sur votre site Web, dans un e-mail ou sur les réseaux sociaux. Téléchargez simplement vos fichiers et utilisez leurs commandes pour recadrer, ajuster la vitesse, ajouter des effets spéciaux, etc. Une fois que vous avez terminé, téléchargez le graphique et l’aperçu sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

4) Animer des images en GIF – Canva GIF Maker

Améliorez rapidement et facilement vos photos depuis votre ordinateur pour créer une image visuellement attrayante de haute qualité. Canva GIF Maker vous permet d’exprimer un message, de susciter une conversation et d’encourager les commentaires en ligne. Leur vaste bibliothèque comprend des modèles uniques qui peuvent être personnalisés, téléchargés et partagés en ligne.

J’espère que vous trouverez ces outils de contenu visuel utiles à votre stratégie marketing. Y en a-t-il que vous voudriez ajouter également ?

Amusez-vous avec ces conseils et outils.

Auteur : Susan Gilbert

Susan Gilbert utilise ses connaissances en focalisation laser pour coacher et fournir des programmes de marketing en ligne et de partage social pour les auteurs, les conférenciers, les experts et les petites entreprises. Entrepreneure depuis 1987, Susan a transformé des années d'expérience en affaires traditionnelles en plusieurs projets de pointe, notamment son entreprise de marketing numérique, la promotion en ligne…