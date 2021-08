Amena disparaît à jamais : qu’arrivera-t-il à tous vos clients ? | Industrie

Amena part pour la deuxième fois, et il semble que cette fois ce sera pour toujours.

Si vous êtes client de Amena, d’importants changements arrivent dans les semaines à venir dans le cadre de la fusion de la marque avec Orange, un processus où le client n’aura rien à faire, mais pourrait connaître des évolutions de son tarif, en principe en mieux, qui lui seront communiquées à travers différents messages ou sur votre prochaine facture.

Amena part pour la deuxième fois, elle a déjà fermé en 2005 et Orange l’a relancé en 2012 pour le marché jeune ou pour le marché des tarifs bas, mais seulement neuf ans plus tard ils l’absorbent directement avec la marque principale avec un portefeuille de clients qui ont commencé à être informés par communication interne ou par courrier électronique.

Si vous êtes un client Amena, il est probable que vous ayez déjà reçu un email où ils expliquent absolument tout, dans un processus qui débutera le 1er septembre. D’une part, Orange cessera de commercialiser les produits d’Amena pour la date du 1er septembre, mais il ne sera pas du 13 septembre à la fin de l’année lorsque tous les clients Amena seront migrés vers Orange, qu’ils le veuillent ou non, car en principe ils conserveront davantage tout ce qu’ils ont contracté.

En principe, la migration aura lieu avec des tarifs très similaires à ceux qu’ils avaient à Amena mais bénéficiant de bien d’autres avantages comme vous avez pu le constater dans la vidéo qu’ils ont distribuée aux clients et aux médias.

L’un de ces avantages sera plus de gigaoctets pour nos données, l’accès à un réseau beaucoup plus implanté, la 5G, des magasins Orange physiques répartis sur tout le territoire national et en principe sans variations de prix. Dans tous les cas, la question du prix est quelque chose de très sensible, et s’il y a une variation, Orange informera les clients concernés en temps utile.

Ce processus de migration sera automatique et transparent, et le client n’aura absolument rien à faire, ni remplacer sa carte SIM, ni son routeur, ni changer son numéro, et il est probable qu’il n’aura pas non plus à changer ses coordonnées bancaires. L’opérateur s’occupera d’absolument tout et le client n’aura qu’à savoir qu’il ne fait plus partie d’Amena, mais d’Orange.

Pour plus d’informations, Orange invite les clients Amena à se renseigner via le chat Amena sur le site officiel ou via le numéro vert 900 900 705.