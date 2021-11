Aménagements passagers à améliorer ! Le ministre des Chemins de fer tient une réunion d’examen avec des responsables des chemins de fer indiens

Le ministre des Chemins de fer, lors de la réunion de lundi, a accordé de l’importance aux questions de sécurité et a recommandé de multiples mesures pour améliorer les commodités des passagers sur la juridiction des chemins de fer du sud-est.

Examen des projets ferroviaires : Bientôt, tous les projets des chemins de fer indiens en cours à Odisha doivent être achevés ! Une réunion d’examen de haut niveau a été organisée par le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw avec les responsables des zones ferroviaires du sud-est et de la côte est, à Jharsuguda dans l’état d’Odisha, a rapporté PTI. Le ministre des Chemins de fer, lors de la réunion de lundi, a accordé de l’importance aux questions de sécurité et a recommandé plusieurs mesures pour améliorer les commodités des passagers sur la juridiction des chemins de fer du sud-est, selon un communiqué officiel. Lors de la réunion, diverses questions relatives aux travaux de développement des infrastructures du transporteur national à Odisha, en particulier dans la ville de Jharsuguda, ont été discutées de manière approfondie.

Le ministre des chemins de fer de l’Union a souligné l’achèvement dans les délais de tous les projets en cours des chemins de fer indiens, selon le communiqué. La réunion récemment organisée a été suivie par Archana Joshi, directrice générale de SER et d’ECoR. La réunion a également été suivie par les principaux responsables du SER, de l’ECoR ainsi que des zones ferroviaires du centre-sud-est. En outre, le député de Sambalpur Nitesh Ganga Dev et le député Jayanarayan Mishra, le député de Bargarh Suresh Pujari, le député de Sundargarh Kusum Tete, le député de Rengali Nauri Nayak et le député de Birmitrapur Shankar Oram étaient présents à la réunion et ont interagi avec le ministre des Chemins de fer, a ajouté le rapport.

Récemment, Ashutosh Gangal, directeur général de la zone ferroviaire du Nord a inspecté la gare du terminal d’Anand Vihar pour voir l’arrangement du festival. Dimpy Garg, directeur divisionnaire des chemins de fer de la division de Delhi et d’autres officiers supérieurs de Northern Railways ont également accompagné le directeur général lors de l’inspection de la gare. Selon Northern Railways, la zone a prévu d’effectuer un total de 610 voyages de 94 trains spéciaux générant environ 5,00 lakh de sièges / couchettes supplémentaires, ainsi que d’augmenter les trains de 128 voitures supplémentaires avec jusqu’à 640 voyages générant près de 51 000 sièges / couchettes supplémentaires. en cette période festive.

