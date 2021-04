Amende de 20200 $ à Gabigol pour s’être rendue dans un casino clandestin en période de pandémie

27/04/2021 à 9h46 CEST

L’attaquant brésilien de Flamengo Gabriel Barbosa “ Gabigol ” a accepté lundi de payer une amende de 110000 reais (environ 20200 dollars) pour non-respect des mesures sanitaires contre le coronavirus en allant dans un casino clandestin le 14 mars à Sao Paulo.

Lors d’une audition télématique expresse, le juge de Sao Paulo a accepté le accord conclu entre Gabigol et le parquet Par l’intermédiaire duquel le footballeur a promis de payer cette amende en échange de ne pas être poursuivi pour un crime contre la santé publique.

L’ancien joueur de Santos et de l’Inter Milan Vous devez déposer l’amende de 20200 $ dans les 60 jours, qui ira au Fonds municipal pour les enfants et les adolescents, selon l’arrêt publié par la Cour de justice de Sao Paulo.

Le montant équivaut à 100 salaires minimums, qui au Brésil est de 1 100 reais (environ 202 dollars au taux de change actuel).

L’accord avec le ministère public entame le procès contre ‘Gabigol’, ouvert par Non-respect des mesures sanitaires en vigueur, qui à Sao Paulo est puni de peines de un mois à un an de prison plus une amende, en cas de condamnation.

Le bélier Il a été arrêté à l’aube du 14 mars dans une soirée avec 150 autres personnes dans un casino clandestin de Sao Paulo., malgré le couvre-feu et l’interdiction des fêtes dans la ville afin d’empêcher la propagation du covid-19.

Le chanteur funk populaire MC Gui a également été emmené au poste de police dans le cadre de cette opération.

Dans une interview qu’il a accordée à l’émission de télévision Fantástico, «Gabigol» a expliqué qu’il était venu à l’endroit invité par des amis pour dîner, mais qu’il ne savait pas qu’il y avait une telle foule de gens dans l’établissement.

“J’avoue que je manquais de sensibilité, mais C’était mon dernier jour de vacances et j’étais contente d’être avec mes amis. Je manquais de sensibilité, mais j’utilisais un masque et un gel alcoolisé », a-t-il déclaré.

Avec près de 14,4 millions de cas et plus de 391000 décès, le Brésil est le deuxième pays au monde avec le plus de décès associés au covid-19, après les États-Unis, et le troisième avec le plus positif, après les États-Unis et l’Inde.