Amende de près de 12 mille pesos à Arturo Vidal

13/08/2021

Le à 19:19 CEST

Ce jeudi, la nouvelle a été publiée que le La Conmebol a décidé de sanctionner Arturo Vidal et l’équipe nationale chilienne à cause de la polémique avec l’arbitre Patricio Loustau et le coiffeur. Tous deux réalisés lors du tournoi de la Copa América au Brésil 2021.

Par un communiqué, le joueur et l’équipe créole ont été informés l’amende de près de 12 millions de pesos à chacun bien qu’ils soient des raisons différentes. La sanction ‘al King’ est pour critiquer l’arbitre Loustau, après l’élimination en quarts de finale devant le Brésil. Le milieu de terrain de l’équipe nationale chilienne a lancé de vilains mots à Loustau : “un arbitre en pantalon était nécessaire, juste et ne voulant pas être le clown du jeu“.

À la suite de ces paroles à l’arbitre, La Conmebol lui a infligé une amende de 15 mille dollars pour les infractions aux articles “Articles 12.1 et 12.2 paragraphes b), c), d), e) et f) du Code disciplinaire de la CONMEBOL“, qui sera déduit de l’argent reçu par l’équipe nationale chilienne pour la participation. En outre, le footballeur a été prévenu qu’en cas de répétition de cette performance “Les dispositions de l’article 31 sont applicables.“, vous risquez donc être puni sans marcher longtemps sur le terrain.

Se référant à équipe chilienne, il a été condamné à une amende avoir eu un coiffeur pendant la concentration. L’amende de 15 mi de dollars est “pour la violation du Protocole de recommandations médicales pour l’entraînement, les voyages et les compétitions de la CONMEBOL Copa América 2021 et des articles 12.1 et 12.2 paragraphes c) et f) du Code disciplinaire“.